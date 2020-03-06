“雷锋存折” 让爱延续

3月初，北部战区陆军某工兵旅从“雷锋存折”里取出4万元，以“雷锋”的名义捐赠给两名牺牲在抗疫一线的医护人员（湖北武汉市江夏区第一人民医院医生彭银华，29岁；河南许昌市董村镇新王庄村村医王土成，37岁）家属，并与其子女建立了长期帮扶关系。

截至目前，“雷锋存折”已向玉树震区、云南旱区、希望小学等累计捐款近140万元，覆盖全国21个省区市，惠及7590余人。通过“雷锋存折”，该旅用一次次扶贫救困、捐资助学的无私善举，书写了一个个感人至深的温情故事。

这张特殊存折曾经的主人叫雷锋。上世纪60年代，辽宁抚顺望花区和平储蓄所（今抚顺市工商银行雷锋支行）储蓄员王玉珍，为还是普通战士的雷锋开办了一个存折。雷锋将每月节省下来的津贴存下来，多次以部队名义向社会捐赠。雷锋牺牲后，存折里的100元被完整保留下来。

2010年2月26日上午，为了积累更多爱心捐赠，让资助行为常态化、制度化，“雷锋存折”续存活动启动仪式在原沈阳军区某工兵团举行。雷锋班第二十四任班长黄帮维，第一个把2400元工资存入“雷锋存折”。活动结束后，存折里的金额由229.67元变成了10万多元。

消息传开后，源源不断的爱心捐款从四面八方汇聚。2012年12月22日，北京大学党委副书记叶静漪把学生自愿捐出的2万多元汇入“雷锋存折”。从此，“雷锋存折”落户北京大学。

10年来，先后有几十家单位、千余名爱心人士参与“雷锋存折”续存活动，累计捐赠230余万元。

2010年3月，西南地区发生特大旱灾。看着新闻画面里皲裂的大地和受灾群众，部队官兵感同身受。经研究，“雷锋存折”首笔善款2万元捐往灾区。

2012年底，陆军某工兵旅开展“重走雷锋路”活动。在4000公里征程中，部队先后6次启动“雷锋存折”。

2013年，抚顺市清原县遭受特大洪涝灾害，300名官兵前往驰援。撤出前一天，官兵们申请启用“雷锋存折”，为该村捐款5万元，并与22名家庭受灾中小学生结成帮扶对子。

在“雷锋存折”续存活动过程中，部队官兵先后创新开展“善淘在行动”“雷锋爱心书屋”“锋蜜温暖包”等公益项目，累计为边远山区孩子募集图书近万册、衣物4万余件，让爱心汇聚跨越地域、穿越时空。

2018年，旅党委经与中国工商银行辽宁省分行协商，决定取出100万元，援建抚顺市北三家镇中心小学。

2019年12月13日，改造后焕然一新的抚顺市北三家镇中心小学，隆重举行“清原满族自治县雷锋小学”挂牌仪式。学校确立了“以雷锋精神兴校育人”的办学理念，校内处处充满雷锋元素。

（李鹤、姜自恬、杜善国参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 11 版）