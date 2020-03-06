为战“疫”凝聚更多正能量
江西南昌 晏承北
新冠肺炎疫情发生后，医务人员、党员干部、部队官兵、公安干警、社区志愿者等群体冲锋在前、连续奋战，展现了坚韧不拔的顽强斗志。广大新闻工作者作为其中一员，用笔、用键盘、用镜头等记录下战“疫”一线的点点滴滴，书写了一篇篇感人的新闻作品，成为抗击疫情的见证者、参与者。
“沧海横流，方显英雄本色。”习近平总书记称赞新闻工作者“不畏艰险、深入一线”，对投身疫情防控工作的广大新闻工作者给予充分肯定。过去一段时间，人们及时了解党中央的重大决策部署，动态掌握疫情信息，看到疫情防控中的感人事迹……这些，都与新闻工作者的坚守息息相关。可以说，营造强信心、暖人心、聚民心的环境氛围，离不开新闻工作者的辛勤付出。面向未来，着力提高新闻舆论工作有效性，继续广泛宣传一线战“疫”人员的感人故事，在全社会激发正能量、弘扬真善美，广大新闻工作者责无旁贷、重任在肩。
也应看到，处在疫情高风险地区的新闻工作者，尤须加强防护。当前，从安全防护到心理呵护，从生活保障到人文关怀，各级党委、政府和各新闻单位对一线新闻工作者及时提供了充分支持。不忘初心、牢记使命，新闻工作者必将勇毅前行，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战凝聚更多正能量。
《 人民日报 》（ 2020年03月06日 05 版）
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