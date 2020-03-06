“我是护士长，是党员，还是湖北人，于情于理，都该我去。”山西第二批支援湖北医疗队队员唐珊说。

唐珊是湖北天门人，大学毕业后在山西工作定居。这位37岁的女护士长，在看到医疗队招募信息后毅然报名，“这些年，两年能回一趟家。到武汉，就当是回家了。”

2月28日，是唐珊来到武汉抗疫一线的第二十六天。“时间过得很快，每天像打仗一样。”唐珊清楚地记得，到武汉是大年初三晚上7点，培训会一直持续到夜里1点多，第二天一早7点多就到岗。唐珊和队员们同中日友好医院的战友一起接管了华中科技大学同济医院中法新城院区，这里有50名新冠肺炎危重症病人。

这是一位对工作严格到近乎苛刻的护士长。唐珊所在的山西医科大学第一医院神经内科，是山西省级重点科室，护士有90多名。同事郝彬笑称，提起唐珊，年轻一点的护士都说“可怕她了”，因为出了错会被她毫不留情地训斥。她把这种工作作风带去了武汉，在她看来，救治一线“本来就是一件很危险的事情，工作绝不能出错。”

这是一位处事周到、爱抠细节的护士长。作为护士长，唐珊要对这支护理队伍成员的年龄和工作年限摸底，“每个班尽量做到新老成员搭配，保证护理质量。”她还会根据自己的了解，考虑医务人员的性格，“活泼的与相对沉稳的搭配，这样配合能够优势互补。”护理时，她会说一口带有湖北口音的普通话，让病人们听着乡音，知道“湖北伢子”回来了。

她同时又很“仗义”和大气。护理工作本来就极耗体力，唐珊还主动把接物资、分物资的后勤活揽了过来。

“来了就是一颗‘螺丝钉’，把自己放在最需要的地方。”刚到武汉那几天，她的手对防护手套过敏，起了红疹，她咬牙克服；忙起来午饭也顾不上吃，她笑笑说“也不觉得饿”。但她又能跳出眼前，不断沉淀和思考。她向组织提出建议：“除了应收尽收，我们也要关注出院的病人，要考虑如何延伸护理工作。病人出院前，得通过规范化操作，让他们学会自我管理，并带动家人和周边人做好防护。”

唐珊说，她会战斗到获得全胜的那天。衣服上的“天门姑娘，山西唐珊”，是她的力量源泉。她也深信，爱与无畏，无远弗届。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 04 版）