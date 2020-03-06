3月5日是学雷锋纪念日。面对新冠肺炎疫情，万千志愿者为了打赢疫情防控阻击战并肩作战，真诚奉献。

爱心涌动，处处可为。社区志愿者代购生活用品、上门义务理发，事无巨细保障居民正常生活；网络志愿者在网上普及防疫知识，提供心理援助；司机志愿者千里驰援武汉，运输物资，接送医护人员；募捐口罩、保护环境、一线值守……哪里需要，哪里就有志愿者的身影，他们用一点一滴的努力，传递着助人为乐的真切温暖，汇聚起抗击疫情的坚实力量。

“如果你是一滴水，你是否滋润了一寸土地？”雷锋提出的问题在抗疫期间无疑得到了最响亮的回答。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 10 版）