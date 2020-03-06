如何应对儿童耳鼻咽喉头颈部常见病

疫情期间，居家看护儿童难免遇到各种问题，甚至是意外事件。如何及时发现儿童耳鼻咽喉头颈部的问题，并且做出应急处理？北京儿童医院推出指南，帮助家长正确应对。

耳内有“东西”不要自行夹取

急性中耳炎

由于小婴儿不会说话，耳朵不适时可表现为摇头、挖耳，或夜间哭闹、饮食和睡眠不佳等。2岁以上的孩子耳朵不适可诉说患侧耳痛或同侧面痛、头痛等。

急性中耳炎所致的耳痛特点是发作性的，发作间隙常无特别表现。如果是耳道疖子的疼痛，多为触碰疼，即当触碰耳郭或按压耳周时会加重疼痛。

遇到急性中耳炎，首先要对症止痛，可使用美林等药物。多数急性中耳炎在对症治疗同时治疗呼吸道感染后可治愈。当出现发热或耳内流水溢液等症状时，应前往医院到专科就诊，根据血常规结果给予抗生素治疗及耳局部点药治疗。

部分急性中耳炎患儿可转为慢性中耳炎，并有影响听力的可能。所以，家长们在急性期后的1-2周内，还要注意孩子听力的变化，发现问题要及时就诊。

外耳湿疹

对于单纯外耳（外耳道）湿疹，局部用药时可以用双氧水清洗后擦干，再涂一些湿疹膏，如氧化锌。如果仍不能控制，可以局部加用一些激素类药膏，如地塞米松药膏、糠酸莫米松药膏等，一般都能得到很好的控制。

从护理角度来说，能找出导致湿疹的过敏原更好，如居住环境、衣着、饮食等，但很多湿疹都很难找到确切的过敏原。平时要注意患儿的耳部清洁，防止耳道内进水，同时，注意耳部皮肤的滋润，可以使用一些油性药膏，如凡士林等。

若上述办法仍不能控制婴幼儿的外耳道湿疹，或者出现分泌物明显增多、耳痛等表现，应及时去医院就诊。

外耳道异物

耵聍是耳道的正常分泌物，多数可自行脱落。如果发现孩子耳道内有不是耵聍的“东西”，即异物，或伴耳痛症状，家长不要自行夹取或使用滴耳剂类冲洗，而要就近去医院耳鼻喉科就诊，由医生根据异物情况做出相应处置。

另外，当婴幼儿出现对声音反应不敏感、被叫名字经常不回应或看电视音量调得越来越大时，家长要提高警惕。可疑的听力障碍最终需要到医院进行完善的听力学检查来确诊。听力障碍要做到早发现、早诊断、早治疗，以免影响儿童的语言能力。

压迫鼻翼15分钟不能止血需就医

鼻出血

遇到孩子鼻子出血，家长不要惊慌，关键是学会正确的止血方法。

首先要安抚患儿，一般采取坐位或半卧位，嘱咐患儿勿将血液咽下，以免刺激胃部引起呕吐。然后，用手指压紧患儿双侧鼻翼15分钟，同时可用冷水袋或湿毛巾敷前额和后颈部，促使血管收缩，减少出血。如果压迫鼻翼15分钟，鼻腔出血仍不能停止，应前往医院进行鼻腔填塞止血。

对于鼻腔出血量不多但反复出血的患儿，可在压迫止血后，短期于鼻腔局部涂抹抗生素软膏，如红霉素眼膏等，以促进黏膜愈合。对于反复鼻腔出血且一般状态较差或伴有严重出血性疾病的患儿，应及时转诊至血液科等相关科室治疗。

一旦考虑到儿童鼻腔有塞入异物的可能性，必须及时前往医院就诊，切忌在家中取异物，以免将异物推入鼻腔深处。

过敏性鼻炎

过敏性鼻炎（变应性鼻炎）患儿在症状发作期应就医，进行药物治疗，并远离过敏原。平时要重视鼻腔护理，规律使用专用生理盐水清洗鼻腔可有效减少鼻腔刺激物，改善鼻炎的症状。

此外，对于单纯病毒感染引起的急性鼻-鼻窦炎，在急性期应及时就诊，进行对症处理后，一般7－10天可缓解。

如果患儿鼻腔堵塞、流涕4周以上，或反复发作，都应及时到耳鼻喉科就诊，排除引起鼻腔堵塞的其他疾病，如腺样体或扁桃体肥大、过敏性鼻炎等。

误吞异物切忌喝醋和咽馒头

声音嘶哑

根据患儿出现声音嘶哑的时间（出生后即出现还是逐渐发生）、声音嘶哑的持续时间（很快缓解还是长时间持续）、严重程度（轻度嘶哑还是发音困难）等，可以初步判断声音嘶哑的病因，但要明确诊断，需进行电子喉镜检查。比如，与咽喉反流相关的声音嘶哑，要嘱咐患儿睡前两小时不要进食、喝奶，进食不要过饱，饭后不要立即躺下。

不论哪种病因造成的声音嘶哑，平时家长要避免孩子过度用声，与孩子交流时柔声细语，帮他们养成良好的发声习惯。适当进行发声训练和呼吸节律的训练，可改善孩子的发声习惯，有利于恢复。

异物侵入

当患儿进食鱼骨、坚果、鸡骨等尖锐食物后出现咽痛、咽异物感，较小患儿有流口水、拒奶等表现时，要高度怀疑咽异物的可能。

一旦发现异物，喝醋或咽馒头及米饭都不是好办法，在挤压下异物反倒会卡得更深，应及时到医院就诊。

当患儿有明确的异物吸入，出现阵发性咳喘症状时；当出现突发咳嗽、慢性咳嗽，经治疗无效或治疗有效但病情反复时；当有同一部位的反复肺炎或肺脓肿时，均需考虑异物进入支气管的可能。

小儿呼吸道异物是很危险的急症。如果在家中发生这种情况，对较小孩子可提起腿，头朝下，用力拍击背部，在重力作用下使异物冲出声门，或者让患儿坐在大人腿上，用双手使劲快速挤压其上腹部，借助胸腔内的压力将异物咳出，即海姆立克式急救法。

不过，最好的办法还是立即送到有条件的医院，由专业医生实施全麻术，用气管镜取出异物。注意在送医过程中，不要让患儿吃饭和喝水，以便医生能尽早手术。

颈部小包块

一些儿童的颈部容易出现小包块。颈部小包块的常见原因是颈部淋巴结肿大，也可为甲状舌管囊肿、鳃裂囊肿等。

家长发现孩子颈侧出现成串的小包块、颈部正中孤立肿块，或者出现红肿表现，应及时就诊，以免耽误病情。

儿童打鼾

打鼾也是一种病症，时间长了会导致孩子注意力不集中、多动、记忆力下降、学习成绩下降等，长期张口呼吸还会导致面部畸形发育，形成“腺样体面容”。

引起儿童打鼾的病因很多，最常见的是腺样体肥大、扁桃体肥大等。如果儿童除了入睡时有明显的鼾声，还有张口呼吸、憋气、睡眠中反复惊醒、肢体翻动、尿床等，应及时就诊。

（作者：北京儿童医院耳鼻咽喉头颈外科集体撰写）