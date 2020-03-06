一路有保障，返程很顺畅

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农民工返岗途中，交通部门的工作力求细致周到。列车上测量体温、分散就座、送餐到手；大巴里严格消毒、登记信息、配有医生……防疫很严格，但服务不打折，确保老乡们的返程之旅安心、顺心。

离开家乡，农民工乘坐各种交通工具返回务工地。在途中，他们的安全健康如何保障，又获得了哪些服务？记者进行了探访。

列车上——

关注乘客健康，及时满足需要

“注意脚下，保持距离……”2月28日下午，徐州开往上海虹桥的G9401次列车迎来了乘客。这是一趟中国铁路上海局集团公司开行的复工专列。316名乘客从安徽宿州、滁州上车，到江苏昆山的多家企业工作。

在严格疫情防控与助力复工复产的双重责任下，担当乘务工作的南京客运段高铁四车队，优先安排了党员列车长、党员乘警和党员司机，全力做好保障。今年36岁的祁琪，是有10年工作经验的党员列车长。当天。她戴着手套和口罩，早早站在列车前引导乘客有序上车。

车上每一排座位中的B座、D座均不售票。“为了降低返程途中疫情传播的风险，复工专列严格按照载客量50%核定乘客数，实行一隔一坐、分散就座。”祁琪介绍。

安全是第一位的。车厢内的流动展板上介绍了新冠肺炎的防护小知识，包含传播途径、怎样预防、注意事项等。列车上还配备两台手持红外测温仪。除了在车站测温之外，祁琪和列车员还会在途中为乘客测量体温。当列车停靠在江苏省境内，祁琪和乘务员走下车厢，指导和帮助复工乘客在手机上登录健康状况申报系统，填写信息。

“叮咚！”POS机又收到订单了。有位乘客在座位上下单了一瓶矿泉水，很快就有乘务人员把水送到他手中。疫情防控期间，乘客不能在餐车聚集，乘务组以“有需求有服务、无需求不打扰”为原则，通过广播倡导扫码点餐。“这也是为我们着想，感到很有安全感。”下单的这位乘客说。

祁琪介绍，列车出库时已进行过预防性消毒，乘务人员也会在运行途中对公共区域多次消毒，包括售货推车、洗手台、厕所、门把手等重点部位。列车还配有防疫应急箱，内有口罩、护目镜、防护服、体温计、消毒剂等，保障防疫与应急处置。

万一遇到突发情况来不及向车队报备怎么办？南京客运段高铁乘务党支部建立了“车长吹哨、全车报到”的工作机制。如遇旅客发热等突发状况，列车长启动应急预案，乘务人员迅速响应、做好协同，保护乘客健康安全。“这是一趟复工返岗专列，我们希望通过专业的服务，让务工人员感受到旅途中的温暖。”祁琪说。

据介绍，从2月20日起，像G9401次这样定点开往江苏昆山的复工高铁专列，每天安排开行两趟，至2月29日共计开行10天，定点运送西安、徐州、宿州、滁州等沿线城市的复工人员5200余人，帮助解决企业用工难和外来员工返程难。

转运中——

跨越上千公里，专车接回工人

“体温36.2摄氏度，正常，可以出发了，路上注意安全。”2月29日一早，青岛交运集团有限公司胶州分公司副总经理孙龙测量完旅游集散中心副经理孙少琪的体温后，对他说道。

“放心吧，一定圆满完成任务！”孙少琪郑重地说。此次由他带领团队，驾驶10辆大巴车，前往位于安徽省合肥市的海尔工业园区，接回200余名当地一线技术工人。

“每辆车备两名驾龄10年以上专职司机交替驾驶，安排一名安全人员和企业随车人员，并按照不超过额定载客数的50%控制客座率。我们要求返岗员工隔位就座，每辆车的最后两排，作为应急突发备用，一旦在行驶过程中有员工出现发热情况，及时安置在后排隔离。”孙少琪说，公司还为每辆车进行了全面检修，配备洗手液、消毒液、体温计和口罩，并对驾驶员进行专门培训，路途中严格做好通风、消毒记录和人员登记、体温检测记录。

“办事处还安排了分管企业的领导和两名胶州当地的医生随车一同前往。”孙少琪说，每辆大巴配有4G系统，公司可以对车辆内部情况进行实时监控。

由于这次是跨省接人，路途较远，来回将近1400公里；员工人数较多，管理起来相对复杂。公司决定由孙少琪担任队长，负责指挥调度全程的接送事宜。孙少琪在公司从事旅游包车业务10多年，经验丰富，在同事之间也很有威信。

2月29日上午8点，揣好企业返岗人员政府指定运输证明、复工复产通行证和包车牌，确认所有司机、工作人员体温无异常，再次给大巴车里里外外消完毒后，孙少琪和队友们从胶州出发了。经过7个多小时车程，车队顺利到达合肥，孙少琪和队友休息了一晚，第二天上午，车队抵达海尔合肥工业园。

等车辆一停稳，孙少琪迅速安排随车的工作人员下车，清点员工人数，检查员工是否戴口罩以及健康卡信息，测体温，填写登记台账……在确保每个环节无误后，安排员工分批上车，要求其隔开就座，检查是否系好安全带。再次清点好人数，车队踏上了返程之路。3月1日下午4点，10辆大巴车终于返回胶州，在海尔胶州工业园停下。与企业做好对接工作之后，孙少琪一直悬着的心才终于放下来。

据介绍，截至目前，青岛交运集团有限公司胶州分公司已累计安全护送400余名外地员工返岗。此次返岗的200余名员工已在海尔合肥园区隔离14天且无异常。

农民工——

防疫措施严格，车上服务周全

即便是夫妻，也要隔开坐。2月27日，冯乐、聂谏两口子搭乘南昌始发的G1407次列车回广州务工。一路上，测量体温、鞋底消毒、分散就座等各项防疫措施细致却不繁琐。冯乐半开玩笑地说，淡淡的消毒水味几乎全程没断过，闻着感觉特踏实。

30岁的冯乐，家住长江畔的江西省彭泽县东升镇大塘村。6年前外出打工，目前在广州一家教辅设备制造厂务工。往年春节，在家的时间不超过两周，今年受疫情影响，已一月有余。“咱不怕吃苦，就怕闲着。”接到厂里即将复工的通知，冯乐赶紧订了回广州的高铁票。

出发当日，天刚亮，冯乐就早早叫醒聂谏，起床拾掇行李。身份证要带好，前几天在村委会开好的返岗复工健康证明也不能落下。还有备用口罩和酒精消毒棉片也要带上。冯乐的叔叔开车把他们送到了70多公里外的九江火车站。在这里，他们将先搭乘C9523次列车去南昌。

取票、核验、进站……流程与往日无异。队伍虽然较平时略长，但行进速度并不慢，乘客自觉间隔一米左右，秩序井然。车站设置了门式测温仪，只需片刻，工作人员便示意冯乐体温正常，可以通行。

“来早了，比预想的要便捷得多。”冯乐原本担心严格检查会耽搁进站时间，没成想一切都很顺畅。冯乐按照车站工作人员的指引，与聂谏在候车室隔位就座。检票上车后，也是如此。

为尽可能避免乘客起身走动，减少交叉感染风险，餐车暂不开放。但乘务员会耐心细致地询问需求，将盒饭直接送到乘客手中，列车上的日常服务也都不受影响。“乘务员戴着口罩、手套、护目镜，手部随时消毒，看着就给人安全感。”冯乐说，防疫措施更严格，但服务质量没打折。

车至南昌西站，在工作人员的指引下，冯乐两口子扫描二维码，申领了电子通行证，及时打卡行程轨迹，没出站就完成了换乘。虽然经过反复消毒和多次体温检测，冯乐积极配合。冯乐说，看到乘务员考虑得如此周全，手持喷壶，对座椅扶手、小桌板等乘客直接接触的部位反复消毒，这让自己很放心。

朝行夕至，晚上9点多，冯乐两口子顺利抵达广州，打车回到家中。虽经多趟中转换乘，但安全一路随行。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 14 版）