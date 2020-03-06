感念抗疫战线的“逆行人”

时代呼唤雷锋精神，时代需要雷锋精神，时代更需要升华雷锋精神。正是这些无私无畏的“逆行人”，把什么是雷锋精神诠释到了极致，对如何继承和弘扬雷锋精神，进行了生动的演绎。感念，是为了由衷地致敬，也是为了更好地学习。我们唯有心存感念，才有感恩之心，在榜样的参照中检视自己，找到不断前行的方向。

3月5日是学雷锋纪念日，全国各地以多种形式举行纪念活动。在举国抗击新冠肺炎疫情的当下，今年这一天意义尤为重大。这场战“疫”中涌现出无数的凡人英雄，以血肉之躯抗击疫魔，践行雷锋精神的真谛。正如习近平总书记所说，我们既要学习雷锋的精神，也要学习雷锋的做法，把崇高理想信念和道德品质追求转化为具体行动，体现在平凡的工作生活中，作出自己应有的贡献，把雷锋精神代代传承下去。

1963年3月5日，毛泽东发表题词“向雷锋同志学习”，号召全国人民学习雷锋的共产主义精神品质。雷锋精神有着深刻而丰富的内涵，除了做好事、做善事和做实事外，忠于本职干事创业、危急时刻冲锋在前、扶贫济困、见义勇为等等，都属于雷锋精神的应有之义。

五十多年来，雷锋精神历久弥新，在新时代焕发出新的光泽，并有了更强大的生命力。时代呼唤雷锋精神，时代需要雷锋精神，时代更需要升华雷锋精神。我们显然不需要怀疑“要不要学习雷锋”，而需要认真回答“如何学习雷锋”，如何将学习雷锋精神细化成日常行为，并升华成一种公共素养和社会品质。当前这场艰苦卓绝的抗疫人民战争、总体战和阻击战，给我们带来了更生动的参照和深切的思考。

疫情突如其来，危及公众健康与生命，影响社会稳定与和谐。阻击疫情是一场不见硝烟的战役，需要直面疫情的勇士、面对危险的志士、冲锋在前的战士，也需要无数普通人立足于工作岗位，用自己的实际行动默默奉献力量，平凡中彰显非凡，危难时刻见真章。他们都是与疫情作战的“逆行人”，是勇于付出和担当的真心英雄。

这场波澜壮阔的人民战争中，涌现出许多感人至深的英雄人物——有80多岁高龄还临危受命的钟南山院士，有倒在救护第一线的白衣天使，有“三过家门而不入”的基层干部，有“连续值守数十天”的社区工作者，有连续作战操劳过度的民警，有始终冲在最前沿的解放军战士。还有那些在交通管控之后，每天志愿接送医护人员的出租车司机，那些戴着最简单防护口罩、在城市中每个角落穿梭的快递小哥，以及在收费站路口为来往司机测体温、搬运防疫物资的志愿者。

“我不知道你是谁，我却知道你为了谁，为了谁，为了秋的收获，为了春回大雁归，满腔热血唱出青春无悔。”疫情凶猛，挡不住古道热肠；形势严峻，且看我众志成城。正是有千千万万立足岗位、甘于奉献、勇于拼搏的“逆行人”，我们才凝聚了强大的抗疫力量，构筑起了坚不可摧的防线，迎来了战胜疫病、春暖花开的曙光。正是有无数人乐于付出、忠于职守，铁肩担道义、共筑家国梦，我们才迸发出了强大的正能量，不断取得疫情防控的阶段性成绩。

感念抗疫战线上的“逆行人”，感念这些英勇无畏的凡人英雄。他们散发着耀眼的光芒，是我们每个人应该有的模样。“哪有什么岁月静好，只不过是有人负重前行”，正是这些无私无畏的“逆行人”，把什么是雷锋精神诠释到了极致，对如何继承和弘扬雷锋精神，进行了生动的演绎。感念，是为了由衷地致敬，也是为了更好地学习。我们唯有心存感念，才有感恩之心，在榜样的参照中检视自己，找到不断前行的方向。

雷锋精神并不缥缈与虚无，我们每个人都可以在学习榜样中成为榜样。在这场全民参与的疫情阻击战中，我们讲规则守秩序，做好自己的事，尽好自身的本分，全力支持疫情防控各种政策措施落地，都是雷锋精神的细节化呈现，都是对雷锋精神真谛的深刻践行。伟大的雷锋精神，必将因此而不断发扬光大。