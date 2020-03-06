河南：战“疫”一线医务人员子女中考加10分

本报郑州3月5日电（中青报·中青网记者 潘志贤）今天下午，在“河南省新冠肺炎疫情防控专题”第二十三场新闻发布会上，河南省教育厅副厅长毛杰介绍了对防控一线医务人员子女入学升学的照顾性政策措施。

这些政策措施主要有：在子女入园方面，根据家长或其他监护人意愿，由户籍地或居住地所在县（市、区）教育行政部门，就近安排入公办园或优质普惠性民办园；在义务教育阶段子女入学方面，根据学生及家长意愿，由户籍地或居住地所在县（市、区）教育行政部门，可参照免试就近入学划片范围、相对就近、优先安排到优质公办学校就读；在高中阶段升学方面，初中毕业生报考当地普通高中的照顾10分；对在战“疫”一线、被认定为烈士等荣誉的医务人员的子女，参照军人子女教育优待办法等相关加分政策给予优待；报考省内中等职业学校的，可以择校免试入学；参加“3+2”分段考试的，单列计划予以录取；对于报考普通高校和研究生的，按国家相关优惠政策执行，教育考试工作机构按“一对一”提供志愿指导和招录服务。

此外，河南省在近日下发的《关于进一步做好保护关心爱护医务人员的通知》（以下简称《通知》）中，还从薪酬待遇、职称评聘、执业环境等多个方面为一线医务工作者提供政策保障。

《通知》要求提高疫情防控人员薪酬待遇，发放临时性工作补助和慰问金，落实疫情防治医务人员和防疫工作者薪酬和津贴。疫情防控期间，对直接接触待排查病例或确诊病例的相关人员，按照每人每天300元予以补助；对参加疫情防控的其他医务人员和防疫工作者，按照每人每天200元予以补助。对省内有确诊、疑似病例的定点医院隔离病房工作人员每人发放慰问金3000元。

《通知》明确对一线医务人员实施职称评聘政策倾斜。对一线医务人员，在职称评聘中优先申报、优先参评、优先聘任；初级职称人员可提前一年晋升中级职称，中级及以上职称人员申报高一级职称免一次业务考试，受省部级以上表彰奖励的，不受年限限制直接申报高一级职称评审。

《通知》强调，切实做好医务人员其他支持保障工作。关心一线医务人员身心健康，落实一线医务人员生活保障，加强医务人员个人防护，确保轮换休整到位，创造更加安全的执业环境。切实解决医务人员及其家属后顾之忧，建立社区干部联系帮扶一线医务人员家庭制度，对困难家庭照顾帮扶。特事特办，简化程序，做好工伤认定和待遇保障。妥善做好烈士褒扬，落实好抚恤优待政策。注重在战“疫”一线发展党员，及时开展先进表彰奖励，大力弘扬职业精神，营造尊医重卫的良好氛围。全省国有旅游景区自疫情结束之日起，向医务人员免费开放一年。

来源：中国青年报