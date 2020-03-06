我国破获一起走私野生动物制品大案
本报北京3月5日电（中青报·中青网记者 何春中）今天凌晨，海关总署统一指挥广州、合肥、成都等海关缉私局开展打击野生动物走私“护卫2020”专项行动，破获一起走私国家二级保护野生动物制品大案，抓获犯罪嫌疑人12名，现场查扣“干制蛤蚧”等野生动物制品20.3吨。
蛤蚧学名大壁虎，又称仙蟾，是一类中小型蜥蜴，主要分布于亚洲东南部和南部，我国于1988年将其列为国家二级保护动物，目前该物种属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅱ物种。近年来，蜥蜴、蟒蛇、乌龟等野生动物及其制品，因其所谓的“食用”及“药用”价值而受不法食客追捧。在市场需求及高额利润驱使下，偷猎、贩卖、走私野生动物等违法犯罪行为屡打不绝。
海关缉私部门初步查明，陈某等人为牟取利益，以伪瞒报等方式将境外“干制蛤蚧”等野生动物走私进境，并贩卖至广东、安徽、四川等地药材集散市场。
据海关总署缉私局最新通报，2019年，全国海关立案侦办走私濒危物种案件467起，查获濒危物种1237.6吨，分别增长2.2倍、8.6倍，其中侦办走私象牙制品案件170起，查获象牙制品9.2吨，分别增长3.5倍、10倍，先后9次精准情报指引马来西亚、越南、新加坡海关查获走私穿山甲鳞片59.78吨、象牙11.04吨、犀牛角90.5千克。
来源：中国青年报
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