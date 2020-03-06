“我”的一天：居家人员如何预防新冠肺炎
疫情期间，“宅家”要点
一、勤开窗，多通风
每天3次，每次不低于15分钟，保证空气流通清洁。
二、保持卫生
1. 保持家居表面清洁
必要时可以用酒精或含氯消毒剂等擦拭消毒，也可直接使用消毒湿巾。
2.勤洗手
外出归来、饭前便后、咳嗽打喷嚏后，都应及时洗手。
洗手时，注意洗手四要素，建议采用七步洗手法。
3. 换洗外出衣物
外出归来后，外衣没有明显脏污可放在通风处晾晒，如果有常见污渍，用普通洗衣液常规洗即可，如出现可疑污渍需用消毒液浸泡或煮沸洗。
4. 正确处理口鼻分泌物
家人咳嗽、打喷嚏时要用纸巾掩住口鼻，用过的纸巾等垃圾要放入垃圾袋，并及时处理，其他家庭成员避免接触。
三、合理膳食
多吃新鲜蔬菜和水果，补充维生素与膳食纤维。适当食用鱼、肉、蛋、奶、豆类和坚果等食物。戒烟限酒，适量多饮水，每天不少于1500毫升，多喝白开水。
四、健康生活习惯
减少外出，如外出要佩戴口罩。特别是到人员密集的公共场所，如超市、公交站等，一定要正确佩戴口罩。
五、适量运动
以个人居家锻炼为主，做一些适合室内的身体活动，比如瑜伽、太极拳、八段锦、平板支撑等；如有条件，还可借助体育器材锻炼身体，如举哑铃，拉弹力带等。
六、保持良好心态
1.正确看待疫情信息：通过国家权威信息平台，获取疫情信息，不信谣，不传谣，不恐慌。
2.在家中可以做做家务、听听音乐、看看书、和家人说说心里话、通过电话/网络视频和朋友聊聊天、做一些自己感兴趣的事等，分散注意力，放松愉悦心情。
七、如果家中有孕产妇或老人，还要注意如下事项：
1.坚持按医嘱规律服药，做好日常健康监测。
2.毛巾、浴巾、餐具、寝具等生活用品单独使用，避免交叉感染。
3.保持正常的饮食习惯、清淡且营养均衡、避免过度进食，做好体重控制。
4.保证充足的睡眠，良好的心态，勤锻炼，增强免疫力。
（内容来源：健康中国 中国健康教育中心）
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