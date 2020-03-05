今年草地贪夜蛾防控形势严峻 农业农村部：有信心打赢防控攻坚战

人民网北京3月5日电 （许心怡）5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，针对我国今年草地贪夜蛾的防控形势也非常严峻的问题，农业农村部种植业管理司司长潘文博回应称，草地贪夜蛾源发于美洲热带和亚热带地区，去年首次入侵我国，发生区域主要在西南和华南，见虫面积是1600万亩左右，经过全力防控，危害区域控制在云南、广西等局部地区，实际危害面积在240万亩左右，虫害地区产量损失控制在5%以内，黄淮海玉米产区没有造成损失。

潘文博介绍，专家分析认为，草地贪夜蛾在我国的西南华南适宜生存，目前在这些地区已经定殖了，它成为了“北迁南回，周年循环”的重大迁飞性害虫。据监测，今年的草地贪夜蛾虫源基数大，北迁的时间要提早，预计是一个重发生的态势。

潘文博表示，农业农村部按照“早谋划、早监测、早准备、早防治”的思路，已采取了一系列的措施。

一是优化完善了防控预案。在总结去年防控经验基础上，制定了今年的草地贪夜蛾防控预案，印发给各地。

二是提早准备防控物资。去年底就下拨了草地贪夜蛾冬春防控经费5000万元，近期下拨4.9亿元资金，支持各地提前做好防控的物资准备。

三是加密监测预警。根据草地贪夜蛾迁飞路径和迁飞规律，在边境地区，西南华南的源头区，在江淮的过渡区和北方防范区加密布设监测网点，增配高空测报灯、远程监控雷达等设备，组织人员地面普查，全方位全天候的监测预警。

四是组织开展冬季防控。去年12月以来，已经组织云南、广西等六个省开展冬防，已经防治了180多万亩次，有的重一点的地方打了两遍药，不仅对当地虫灾进行防控，把虫源基数压下来了，也减轻了往北迁飞的压力。

潘文博强调，下一步，农业农村部将继续坚持防线前移，严密监测，早防早治，联防联控，压实属地责任，落实好防控措施。有信心今年打赢草地贪夜蛾防控这场攻坚战。