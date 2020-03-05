农业农村部：三方面指导稻渔综合种养 确保稻丰鱼肥

人民网北京3月5日电（王国菁）5日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，农业农村部渔业渔政管理局局长张显良表示，近几年稻渔综合种养发展快，当前正是稻渔综合种养的准备期，各地发展稻渔综合种养的积极性非常高。

张显良介绍，2019年全国稻渔综合种养面积已经达3500多万亩，产出优质水产品200多万吨，优质稻米1700多万吨，亩均增收超1000元，实现了“一田双收、一水两用、减肥减药”的效果，促进了农民增收，成为一些地方重要的脱贫产业和农耕文化形式。

张显良表示，稻渔综合种养坚持“稳粮增收”，做到“不与人争粮，不与粮争地”。落实《稻渔综合种养技术规范通则》等规范标准要求，严格控制沟渠占比不超标、水稻产量不减少，做到种养环境更生态、产品品质更优质。

张显良称，农业农村部将督促各地重点为农民做好三方面的技术指导：一是做好田间工程，如加固田埂，建造防逃设施。二是做好苗种放养，因地制宜选择养殖品种，选择合适规格的苗种压缩养殖周期。三是做好养殖管理，加强水质调控等，确保稻丰鱼肥。