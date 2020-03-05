农业农村部：确保口粮绝对安全 全力推动早稻生产恢复
人民网北京3月5日电 （王国菁）5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，近几年双季稻面积出现下滑，主要原因是农资价格上涨，劳动力成本上升，土地流转费用增加，加之近几年稻谷市场价格低迷，农民种植收益下降，部分地区调减双季稻改种一季稻。
潘文博介绍，早稻和双季晚稻加在一起就是双季稻。2019年双季稻面积占1.4亿亩左右，比2012年减少了3500万亩，其中早稻连续7年减少1800万亩。
潘文博表示，双季稻面积占整个稻谷的近1/3，是重要的口粮品种。确保口粮绝对安全，必须稳住稻谷生产，尤其是双季稻面积。双季稻面积能否稳得住，关键在早稻。
潘文博称，农业农村部今年全力推动早稻生产恢复，重点抓三件事：一是抓政策落实。今年早籼稻和中晚籼稻的最低收购价在前几年连续三次调低的情况下适当提高，释放了国家重农抓粮的信号。农业农村部将抓好这项政策的落实。同时，积极引导农民扩种早稻，也就是扩种双季稻。
二是抓项目带动。农业农村部会同财政部，整合现有农业项目资金，加大对早稻生产支持力度，聚焦主产区、重点县、规模经营主体和关键环节，支持早稻主产省、主产县推广集中育秧和机插秧。
三是抓指导服务。现在南方的早稻，像广东、广西已经进行浸种育秧了。湖南、湖北、江西也即将进入浸种育秧的阶段，农业农村不将组织专家和技术人员通过线上线下多种方式，开展技术指导服务，提高增产技术的入户率和覆盖面。
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