农业农村部：苗情长势好于常年 农民种植意向稳定

人民网北京3月5日电 （王国菁）5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，今年夏粮面积基本稳定的，而且现在墒情好，苗情长势好于去年，好于常年。早稻和秋粮的农民种植意向稳定，现在春播开始其进度和常年相当。

潘文博介绍，实现全年粮食目标，农业农村部准备重点抓三项工作：一是压紧压实“米袋子”省长责任制。充分发挥粮食安全省长责任制考核这个“指挥棒”作用。今年准备把春耕生产作为考核的重要内容，明确各省（区、市）粮食面积和产量要稳定在上年水平，年底要通报考核结果。同时各省（区、市）要把任务分解落实到县，层层压实责任。

二是调动农民种粮积极性。今年国家提高了早籼稻和中晚籼稻的最低收购价，释放了重农抓粮的信号。下一步落实好最低收购价、生产者补贴等支持粮食生产政策，保障农民种粮收益，保护和调度农民种粮积极性。

三是搞好精细指导服务。针对疫情的影响分区施策、分类指导，创新服务方式，用好线上方式，让专家在线服务、在线答疑、在线培训，指导好当前春耕生产。同时，做好旱涝灾害防范，还有重大病虫害的防控，努力减少灾害损失。