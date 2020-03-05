农业农村部：水产品质量安全监测合格率连续7年保持在99%以上
人民网北京3月5日电 （许晓华）5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，农业农村部渔业渔政管理局局长张显良表示，农业农村部一直高度重视养殖水产品的质量安全监管工作，连续多年实施《国家产地水产品兽药残留监控计划》，每年抽检在5000批次以上，各地也开展了相关抽检，近7年来监测合格率都保持在99%以上。
张显良介绍，针对春季水产养殖生产中可能出现的养殖病害增多，可能造成养殖水产品质量安全隐患，农业农村部主要从两个方面开展工作。一是持续加强监管。督促各地和养殖生产者加大水产品兽药残留监测监管力度，切实守好水产品质量安全底线，加强疫病防控和养殖过程监管，严厉查处违规用药行为。二是加强健康养殖生产指导和服务。组织水产技术推广、科研人员，利用现代化信息手段指导养殖户规范用药，努力确保不发生重大水产品质量安全事件和区域性重大水生动物疫情。
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