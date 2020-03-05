农业农村部：高致病性禽流感疫情总体平稳

人民网北京3月5日电 （王国菁）5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，2020年全国报告了4起野鸟和2起家禽高致病性禽流感疫情，发病强度与近几年的平均水平基本一致。经过专家会商、研判，今年高致病性禽流感疫情形势总体平稳。

“今年发生1起非洲猪瘟，与去年同期12起数据相比，同比发生强度大幅降低。” 杨振海称，从通报的非洲猪瘟和禽流感疫情看，重大动物疫病的病原种类多、分布广。特别是非洲猪瘟病毒污染面很大，我国养殖密度较高且边境线长，野生动物活动不宜掌控，疫情风险始终存在。

杨振海强调，防控工作任何时候都不能放松。2020年版的非洲猪瘟和高致病性禽流感疫情应急实施方案已在农业农村部网站公布。当前，动物防疫人员人手不足，防疫活动受限。目前，已经要求各地农业农村部门努力克服困难，因地制宜创新工作方式方法，千方百计把各项动物防疫措施落地落细，落到养殖场户，确保疫情平稳，不给新冠肺炎疫情防控添乱，为畜牧业持续发展保驾护航。

杨振海介绍，农业农村部将着重防好非洲猪瘟；做好春季免疫，全力防控高致病性禽流感和口蹄疫等动物疫病；指导各地认真落实刚刚发布的2020年版非洲猪瘟和高致病性禽流感疫情应对实施方案。