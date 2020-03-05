农业农村部：抓好水产养殖与捕捞生产 有序稳产保供
人民网北京3月5日电 （许晓华）5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，农业农村部渔业渔政管理局局长张显良表示，我国水产品总量中养殖产品占78%，因此抓好水产养殖生产对水产品稳产保供至关重要。受疫情影响，一些地方水产品压塘比较严重，农业农村部将督促指导各地，重点在五个方面开展工作。
一是突出抓水产品加工企业复工复产。抓住加工这个关键环节，通过帮助企业扩大产能，增加压塘水产品收储，尽快腾出养殖空间。
二是突出抓苗种生产。加快推进水产苗种企业扩繁生产，指导开展水产苗种余缺调剂和供需对接，保证苗种供应。据调度，目前苗种生产能力已经恢复了80%以上。
三是突出抓设施维护。引导养殖生产者抓紧时间开展池塘清淤、消毒以及进排水系统和养殖设施设备改造，做好饲料等物资准备。
四是突出抓病害防治。抓好水产苗种产地检疫，强化疫病监测预警，实施好水产养殖用药减量行动，做好存塘水产品病害防治。
五是突出抓结构调整。加强技术指导，推广池塘生态养殖、工厂化循环水养殖、深远海网箱养殖、稻渔综合种养等绿色养殖模式，优化养殖品种结构。
张显良表示，在抓好养殖的同时，农业农村部对捕捞生产也作出了部署，要求各地加快渔业油价补贴资金发放，指导船员做好疫情防控和安全生产风险防范，有序恢复捕捞生产。
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