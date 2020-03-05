广西环江回笼资金备春耕 扶贫捐助献爱心
自新冠肺炎疫情爆发后，我国各地政府纷纷采取了严格地防控措施。但随着疫情的逐渐好转，也导致了多地农副产品受交通管制、复工延后等影响，面临着销售困难、产品滞销和农民春耕资金无法回笼的难题。以广西环江毛南族自治县为例，砂糖橘和蔬菜大量积压，没有采购商，不仅农民心急如愤，县政府领导也寝食难安。
据了解，环江县是国家级唯一毛南族贫困县，经济本就困难，农民没有收入，吃饭就更成了问题，如果今年春耕无望，可谓是雪上加霜。
对此，环江县人民政府通过E浦橘社大数据平台，与民政部直属机构中社社会工作发展基金会联合，联系生产滞销农户，对接200多贫困户，采购农户蔬菜100吨、砂糖橘30吨。2月29日上午，承载100多吨新鲜果蔬的10辆卡车从广西环江县出发，驰援武汉一线。
据悉，此次捐赠帮助贫困县农民回笼资金约有100多万元。目前，资金已发放农户手中，不仅解决了当地蔬菜和沙糖桔滞销的问题，而且还迅速帮助农民购买生产资料应对春耕。
武汉民政局工作人员介绍， 100多吨的新鲜蔬菜和水果已于3月1号下午抵达武汉，定向捐赠给武汉科技大学附属天佑医院、武昌区阳光老年病医院、武汉市普仁医院、华中科技大学附属同济医院及武汉市硚口区易家街张公堤社区和北社区。
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