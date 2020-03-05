在抗疫前线，女性能成为顶梁柱

约好电话采访王甘玉的这天，她和她的团队已经在武汉汉口医院奋战整整一个月了。1月26日大年初二，广东省组建第二支驰援武汉的医疗队，当时东莞市妇幼保健院重症监护科护师王甘玉第一时间报了名，她对中国妇女报·中国妇女网记者说：“2003年SARS肆虐时我还在上中学，那时候我们是全世界重点保护的对象，现在我们有能力来保护别人了，肯定义不容辞。”

王甘玉原本打算春节后要回江西老家给父亲过60大寿，好好陪陪父母，可突如其来的新冠肺炎疫情打乱了所有计划。逆行武汉，每天的工作都是一次艰苦考验。王甘玉说，她们日常护理工作每班5个小时，加上路上往返及穿脱防护服的时间，整个过程大概要7个多小时，“出门之前就不再喝水了，回到宾馆洗完澡才能喝水吃东西。”她告诉记者，工作时水不能喝，话却比平常要多说好几倍。“看到我们‘全副武装’，病人本能会紧张甚至抗拒，还有一些病人过分焦虑不停追问，我们要做很多解释和安慰工作。其实这个病除了身体痛苦，心理上的恐惧和无助也很严重。我之前参与的‘爱与陪伴’课题，这时正好可发挥作用。”

“我们在这里陪伴你，不要怕！有需要随时找我们，我们一定会努力帮助你们的，加油！”每天每刻，王甘玉和她的伙伴们都在无数次重复着这句话。她们不仅是治病，更是在疗心。除了输液、测血糖、打胰岛素、量体温、分发药品等常规工作外，平日由家人或护工承担的如给病人喂饭、接大小便，甚至扔垃圾、拖地、消毒等工作，也都落在了护士们身上。

尽管带着口罩，防护服从头到脚包裹得严严实实，病人还是透过护目镜记住了医护们一双双关切的眼睛。信任感建立起来了，随之而来的就是接纳和认同。雷神山和火神山医院建成后，王甘玉护理的几个病人都担心地问：“你们是不是会到那边去？我们舍不得你们走啊！”这时，王甘玉就觉得自己所做的一切都是值得的，特别有职业自豪感，她说，“这是对我个人和我们整个团队的肯定。”

王甘玉传来的照片中，脸上额头上的压痕清晰可见。她告诉记者，这次广东来的100多人的驰援队伍，70%是女性，年龄从20出头到40多岁的都有。“我们接手的都是重症病人，这一个月中有20多位病人已经康复出院，我真的特别为他们高兴。”“扛物质、运设备、为病人翻身等这些纯体力活，我和小伙伴们一点都不输给男同事。在这里，根本没有性别差别。所以说，女性不仅可以撑起半边天，还能够成为顶梁柱！”（记者 张峥）