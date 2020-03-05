女“福尔摩斯”智破病毒感染谜案

午夜时分，整个城市早已进入梦乡，而此时天津市疾控中心疫情处置组办公室仍然灯火通明，一片繁忙，天津市疾控中心副主任张颖正带领同事们挑灯鏖战，冲在新冠肺炎疫情阻击战的前沿阵地。

60余次勇闯“雷”区与病毒斗智斗勇

这个春节，一场突发疫情让我们记住了“新冠肺炎”这个可怕的名字。面对这个陌生残暴的敌人，张颖和同事们第一时间挺身而出。做流行病学调查工作，为了抽丝剥茧找出隐藏在背后的传染链，张颖他们必须走进“红区”，与患者面对面核实信息，到现场查找出新线索，工作事无巨细又充满着危险与挑战。

天津宝坻区处于北京、天津、唐山三地的几何中心，距天津市区约80公里，宝坻疫情是否扩散直接关系到京津冀地区的整体防疫。当第一例新冠肺炎感染者在这里被发现，张颖他们以最快速度抵达病毒出没区域，如猎手般一刻不停追逐病毒踪迹，在最短时间里让这起新冠病毒传播迷局得以告破。接下来，他们又成功解决了北京铁路局天津动车客车段乘务车间聚集性疫情发生的难题，及时切断了疫情向社会传播的风险。

“如何发现无症状感染者？一般情况下，对确诊病例和高度疑似病例来说，其密切接触者是要进行检测排查的，还要进行实验室的标本采集和检测。”不久前，天津发现了5例无症状感染者，张颖凭借其专业判断和理性分析，及时帮市民消除恐慌情绪。

疫情发生以来，张颖率领她的团队24小时坚守岗位，不分昼夜，先后开展现场处置60余次，派出现场处置队伍深入“红区”200余人次，在最短时间内完成流行病学调查、疫点终末消毒和密切接触者判定与追踪，有效遏制了疫情蔓延与播散。

希望疾控工作成为大众心中的“网红”

如今的张颖一举一动都可能被“刷屏”：“破解宝坻百货大楼谜局”、“被火线提拔”……而在这些光环背后，是她不分昼夜的辛劳付出以及疾控流调人员忘我的敬业精神与出众的专业素养作为支撑。

张颖说：“我可没想到会成为网红，我希望大家更关注我们的疾控工作。”身为疾控人，张颖清楚，要打赢这场战“疫”，必须靠大众的共同参与群防群控。因此，在繁忙的流调工作中，她还常常分出身来走进演播室和出席新闻发布会，为大众科普宣教，答疑解惑。

当她发现随着疫情的好转，很多人又放松了警惕，开始出门遛弯、娱乐后，她心急如焚地提醒大家，“韩国、日本、意大利等其他国家目前出现疫情的快速增长，就是因为人们没有对疫情产生足够认识，没有做好自我防护所致。”

何时才能彻底放松？张颖说：“在流行病学上，真正的清零以后，还要观察2个最长潜伏期，对新冠肺炎来说，最长潜伏期一般是14天，如果一个省或者一个地区出现零增长，需要观察两个14天才会放心。到28天以后真的没有病例再报出来，这个时候才可以百分百地放心”。（记者 彭芸）