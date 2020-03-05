北京制定国内首个新冠肺炎临床路径

3月4日，北京市召开疫情防控新闻发布会，会上发布了《北京市新型冠状病毒肺炎病例临床路径》（第一版）（以下简称《临床路径》），这是国内首个基于《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》制定的新冠肺炎临床路径，具有原创性和指导性。此外，市住建委、市城管执法局等部门还就疫情防控情况检查工作进行了介绍。

建立标准化临床治疗程序

据介绍，该《临床路径》于2020年3月3日在北京医学会、北京医师协会官网上发布。各有关医疗机构可通过北京医学会、北京医师协会官网下载学习。

北京地坛医院感染中心主任医师陈志海介绍，《临床路径》通过对新冠肺炎建立一套标准化的临床治疗程序，指导医疗机构规范开展新冠肺炎诊断和治疗工作。

《临床路径》主要内容包括新冠肺炎疑似病例标准住院流程，确诊病例标准住院流程，疑似病例临床路径表单，确诊病例轻型、普通型、重型临床路径表单和危重型临床路径表单。该《临床路径》通过标准化流程和表单的形式，突出关键诊疗流程规范化和简洁易操作的特点，便于临床医师在新冠肺炎诊疗工作一线使用，有助于进一步规范诊疗流程、提高诊疗效率和救治质量。

《临床路径》将根据国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》的最新版本，结合医疗机构临床一线操作实践情况，进行不断修订更新，便于相关医疗机构参照使用，提升首都地区新冠肺炎救治水平。

“《临床路径》用表单的形式，使临床医师治疗新冠肺炎更简洁、易操作，突出规范合理的诊疗流程、注重治疗过程中各专科间的协同性，是近期临床救治经验的提炼与总结，可以避免同一疾病在不同地区、不同医院、不同的治疗组或者不同医师间出现差异较大的治疗方案，减少随意性，提高准确性、规范性。《临床路径》对于提升新冠肺炎的救治效果将产生积极的促进作用。”陈志海说。

加强施工现场封闭式管理

“近期，随着全市复工工程数量的快速增长，到岗人员大幅攀升，施工现场的疫情防控工作面临着比较大的挑战，在各方的共同努力下，我们实现了建筑工地疫情防控与复工复产‘两促进’。”北京市住建委二级巡视员王鑫在会上表示。

据介绍，针对复工面临的问题，市住建委陆续研究出台了十几个文件，不断细化完善施工现场疫情防控措施。例如，加强施工现场封闭式管理，提出“三个不得”，即不全封闭不得复工、不测温登记不得进入施工现场、围挡高度不得低于2.5米。

对于劳务人员返京入场，坚持有组织招录劳务人员、有组织运送劳务人员返京、有组织地管理劳务人员进场，必须严格执行远端筛查、必须采取专车或包车方式“点对点”运送劳务人员有序返京、必须严格执行施工现场封闭集中管理和施工现场实名制管理的有关规定。

此外，在安排宿舍、就餐和组织施工生产方面，每间宿舍不超过6人且人均使用面积不小于2.5平方米，明确施工现场生活区办公区消毒要求。

指导餐饮单位落实测温

按照北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组部署，市城管执法局持续开展对商务楼宇、商场、餐馆“三类场所”疫情防控工作开展督促检查，并重点对商务楼宇进行督促检查公示。

北京市城市管理综合行政执法局副局长温天武介绍，截至目前，全市城管执法部门已公示问题单位173家，已有71%共123家单位在公示后及时将问题整改完毕并通过了城管执法部门的复查，撤销了公示。其余存在问题的单位，城管执法部门正在会同相关部门督促其落实整改。

为做好“三类场所”疫情防控工作，温天武表示，将进一步采取措施做好督促。例如，针对近期群众反映的部分小餐馆存在没有进行体温测量、排队人员拥挤等情况，在督促餐饮单位落实主体责任的同时，城管执法部门将有针对性地加大宣传告知及检查力度，指导餐饮单位落实体温测量、一米线等措施，对发现的问题要立行立改，对于拒不整改、屡次检查屡出问题的，将依法依规严肃处理。（记者 陶凤 吕银玲）