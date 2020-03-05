点赞中国战“疫” 支持携手抗疫

全世界携手抗击新冠病毒（油画）

丽贝卡·文森吉（英国）

祈求（电脑绘画）

弗洛朗蒂亚·奥依科诺米杜（希腊）

2月20日，中国北京国际美术双年展组委会收到一封来自英国的邮件。这是英国艺术家丽贝卡·文森吉发来的一幅油画作品。画中，不同肤色的手搭握在一起，画面中间的孩子用纯真的眼睛注视着向阳绽放的花朵。

这是丽贝卡·文森吉特意为新冠肺炎疫情创作的油画，她把这幅作品命名为《全世界携手抗击新冠病毒》（The World's Hands Together to Stop the Coronavirus）。在邮件中，丽贝卡·文森吉写道：“中国的疫情牵动着我们的心。我们赞美勇敢逆行的医护人员，赞扬全力以赴的中国政府。在此，我把自己对疫情的关注化作一件艺术品，希望受到病毒感染的人早日康复，祈祷疫情尽快结束。”

“用爱一起抗”

时间回到1月中旬。一天清晨，丽贝卡·文森吉同往常一样翻开当地的报纸。一则有关中国的新闻引起了她的注意：中国武汉出现了一种未知的冠状病毒。新闻里说，针对此病毒，目前还没有特效治疗方法。“这让我十分担心，担忧疫情会蔓延开来。”此后，丽贝卡·文森吉一直关注着疫情的变化。

丽贝卡·文森吉之所以关注中国新闻，与她的中国因缘分不开。2019年，她曾参加第八届中国北京国际美术双年展，其作品《巴黎花神咖啡馆之夜》在中国美术馆展出。其间，丽贝卡·文森吉来到了中国。中国艺术家的非凡技巧，让她印象深刻。“我非常欣赏中国艺术家对色彩的敏锐性，特别是在水墨和水彩作品的创作中。因为我也很喜欢用色彩来表达对自然的赞美。”

据悉，这次新冠肺炎疫情发生后，许多艺术家自发进行创作。中国北京国际美术双年展作者微信群、邮箱中，每天都会收到来自各地艺术家的来稿，让人感动。基于此，中国北京国际美术双年展组委会将这些作品归纳整理，在微信公众号上发出了“用爱一起抗”防疫专题系列作品展，用艺术的力量，助力抗击疫情。

期待疫情早日结束

同行们的创作，让丽贝卡·文森吉为之动容，也受到启发。她也希望自己可以力所能及地做点事情，以表达对中国人民的支持和祝福。

丽贝卡·文森吉即刻投入创作，7天时间完成了这幅油画。“我想展示一张图景，那就是世界各地的人都团结在一起，携手抗击新冠病毒，以照顾因病毒感染而生病的人，保护其他人免受感染，并寻求疫苗来对抗病毒。”

对于画面中的元素，丽贝卡·文森吉进一步解释：孩子代表希望和爱，他之所以身着绿色衣服，是因为绿色象征着新的生命；不同肤色的手连在一起，表示团结；簇拥的一朵鲜花象征着生命，“尽管经历了冬日的严寒，它依然向阳生长”；在孩子两旁的蜡烛代表祝福，医药试管则是表达了一种希望，那就是通过研发，能够尽快生产出疫苗。“在背景上，我画了一些国旗，象征全世界携手起来。如果空间允许的话，我想画上所有的国旗。”丽贝卡·文森吉说。

丽贝卡·文森吉1968年生于英国，毕业于伦敦大学，现为艺术教师。她曾参加2019年在美国举办的巴黎生活展以及卢森堡等地举办的艺术展等。“我喜欢中国书法，也喜欢中国的宫殿和寺庙，比如故宫、白云观等。我非常欣赏中国对艺术和教育的重视。”

丽贝卡·文森吉表示，疫情过后，她很想再次访问中国。“这里有很多有创造力、友善的人。我期待疫情早日结束。”

与丽贝卡·文森吉一样，许多海外艺术家都在关注新冠肺炎疫情。他们以笔为援，携手同心，共抗疫情。

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创作感言：

古希腊雕塑家斯科帕在公元前4世纪曾创作健康女神雕像，希腊的医生常常在办公室里摆放健康女神的半身像。

我的这幅作品也使用了健康女神的头像。双手呈送给她的杏花，象征着一切将很快恢复如常。

（本文图片来自中国北京国际美术双年展）