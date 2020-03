点赞中国战“疫” 支持携手抗疫

全世界携手抗击新冠病毒(油画)

丽贝卡·文森吉(英国)

祈求(电脑绘画)

弗洛朗蒂亚·奥依科诺米杜(希腊)

2月20日,中国北京国际美术双年展组委会收到一封来自英国的邮件。这是英国艺术家丽贝卡·文森吉发来的一幅油画作品。画中,不同肤色的手搭握在一起,画面中间的孩子用纯真的眼睛注视着向阳绽放的花朵。

这是丽贝卡·文森吉特意为新冠肺炎疫情创作的油画,她把这幅作品命名为《全世界携手抗击新冠病毒》(The World's Hands Together to Stop the Coronavirus)。在邮件中,丽贝卡·文森吉写道:“中国的疫情牵动着我们的心。我们赞美勇敢逆行的医护人员,赞扬全力以赴的中国政府。在此,我把自己对疫情的关注化作一件艺术品,希望受到病毒感染的人早日康复,祈祷疫情尽快结束。”

“用爱一起抗”

时间回到1月中旬。一天清晨,丽贝卡·文森吉同往常一样翻开当地的报纸。一则有关中国的新闻引起了她的注意:中国武汉出现了一种未知的冠状病毒。新闻里说,针对此病毒,目前还没有特效治疗方法。“这让我十分担心,担忧疫情会蔓延开来。”此后,丽贝卡·文森吉一直关注着疫情的变化。

丽贝卡·文森吉之所以关注中国新闻,与她的中国因缘分不开。2019年,她曾参加第八届中国北京国际美术双年展,其作品《巴黎花神咖啡馆之夜》在中国美术馆展出。其间,丽贝卡·文森吉来到了中国。中国艺术家的非凡技巧,让她印象深刻。“我非常欣赏中国艺术家对色彩的敏锐性,特别是在水墨和水彩作品的创作中。因为我也很喜欢用色彩来表达对自然的赞美。”

据悉,这次新冠肺炎疫情发生后,许多艺术家自发进行创作。中国北京国际美术双年展作者微信群、邮箱中,每天都会收到来自各地艺术家的来稿,让人感动。基于此,中国北京国际美术双年展组委会将这些作品归纳整理,在微信公众号上发出了“用爱一起抗”防疫专题系列作品展,用艺术的力量,助力抗击疫情。

期待疫情早日结束

同行们的创作,让丽贝卡·文森吉为之动容,也受到启发。她也希望自己可以力所能及地做点事情,以表达对中国人民的支持和祝福。

丽贝卡·文森吉即刻投入创作,7天时间完成了这幅油画。“我想展示一张图景,那就是世界各地的人都团结在一起,携手抗击新冠病毒,以照顾因病毒感染而生病的人,保护其他人免受感染,并寻求疫苗来对抗病毒。”

对于画面中的元素,丽贝卡·文森吉进一步解释:孩子代表希望和爱,他之所以身着绿色衣服,是因为绿色象征着新的生命;不同肤色的手连在一起,表示团结;簇拥的一朵鲜花象征着生命,“尽管经历了冬日的严寒,它依然向阳生长”;在孩子两旁的蜡烛代表祝福,医药试管则是表达了一种希望,那就是通过研发,能够尽快生产出疫苗。“在背景上,我画了一些国旗,象征全世界携手起来。如果空间允许的话,我想画上所有的国旗。”丽贝卡·文森吉说。

丽贝卡·文森吉1968年生于英国,毕业于伦敦大学,现为艺术教师。她曾参加2019年在美国举办的巴黎生活展以及卢森堡等地举办的艺术展等。“我喜欢中国书法,也喜欢中国的宫殿和寺庙,比如故宫、白云观等。我非常欣赏中国对艺术和教育的重视。”

丽贝卡·文森吉表示,疫情过后,她很想再次访问中国。“这里有很多有创造力、友善的人。我期待疫情早日结束。”

与丽贝卡·文森吉一样,许多海外艺术家都在关注新冠肺炎疫情。他们以笔为援,携手同心,共抗疫情。

■ 链接

创作感言:

古希腊雕塑家斯科帕在公元前4世纪曾创作健康女神雕像,希腊的医生常常在办公室里摆放健康女神的半身像。

我的这幅作品也使用了健康女神的头像。双手呈送给她的杏花,象征着一切将很快恢复如常。

(本文图片来自中国北京国际美术双年展)