像雷锋那样践行初心使命

在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上，习近平总书记强调：“不忘初心、牢记使命，必须作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题常抓不懈。”雷锋一生都在践行我们党全心全意为人民服务的根本宗旨，实际上也是在践行我们党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命。广大党员、干部像雷锋那样践行初心和使命，就要大力弘扬雷锋精神，让雷锋精神焕发出时代光彩。

雷锋一生热爱祖国、热爱人民、热爱中国共产党。还是少年的他就说过，“人生三件事，入队、入团、入党。”锻炼成长为一名共产党员后，雷锋在日记中写道：“人的生命是有限的，可是，为人民服务是无限的，我要把有限的生命，投入到无限的为人民服务之中去。”他是这样说的，也是这样做的。雷锋当过农民、工人、战士，在一个个普通岗位上，一件事情接着一件事情去做，一项任务接着一项任务去完成，一点一滴地奉献，用青春和生命诠释了什么是共产党人的初心、如何践行共产党人的使命。新时代，党员、干部像雷锋那样践行党的初心和使命，就要立足本职岗位，发扬“螺丝钉”精神，在做好本职工作中努力为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，脚踏实地、一步一个脚印，将本职工作做好、做出彩，让党放心、让人民满意。

践行党的初心和使命，要像雷锋那样奋发向上、勇于担当、锐意进取。雷锋的一生虽然短暂，但他在短暂的人生中始终拼搏奋进，与时代同行。上世纪50年代，雷锋响应国家号召积极参加农业生产，之后奔赴东北参加工业生产。不管在田间地头，还是在工厂车间，他都撸起袖子、甩开膀子，既不叫苦也不叫累，把对党和人民事业的热忱化作艰苦奋斗的汗水，挥洒在平凡岗位上、具体工作中。雷锋用实际行动启迪党员、干部，践行初心和使命必须以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，到党和人民最需要的地方去，积极进取、担当尽责，干一行、爱一行、钻一行，做一颗永不生锈的螺丝钉。

雷锋说过，“螺丝钉要经常保养和清洗，才不会生锈。人的思想也是这样，要经常检查，才不会出毛病。”今天，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标，同时面临的环境更复杂、风险挑战和考验更多。突如其来的新冠肺炎疫情，就是对我们的一次大考。在抗击疫情的严峻斗争中，广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，充分发挥先锋模范作用，以实际行动诠释着共产党人的初心和使命，成为雷锋精神的忠实践行者。

面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，广大党员、干部要像雷锋那样，不断增强守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，有坐不住的紧迫感，时常叩问自己的初心变没变、使命担没担，对照党中央决策部署，对照党章党规，对照人民群众新期待，对照先进典型、身边榜样，找差距、摆问题，坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念。坚持和发展新时代中国特色社会主义，需要更多像雷锋一样的时代楷模，在平凡岗位上默默工作，在日常生活里无私奉献，在解决群众最急最忧最盼的问题中强化宗旨意识和为民情怀，尽心尽力为党分忧、为国奉献、为民造福。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 09 版）