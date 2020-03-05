习近平总书记强调，依靠中国人民的万众一心、集中力量办大事的制度优势、强大的物质和技术基础，以及丰富的实践经验，我们有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。经过全党全军全国人民艰苦努力、共同奋斗，目前新冠肺炎疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。我们要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，贯彻落实党中央决策部署，坚决贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，再接再厉、英勇斗争，树立更坚定的信心，凝聚更顽强的意志，采取更果断的措施，推动疫情防控形势更加积极向好。

依靠中国人民的万众一心

疫情发生以来，习近平总书记多次强调，要“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”“紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战”。人民群众是真正的英雄，是打赢疫情防控阻击战的根本力量。面对疫情，一方有难、八方支援的精神迅速迸发，社会各界团结一致、齐心协力，形成了众志成城、共克时艰的强大合力。一批又一批医护人员勇敢奔赴疫情防控第一线，成为最美“逆行者”。哪里危险多、哪里困难大，哪里就有共产党员的身影。无论是在城市社区还是在乡村集镇，无论是在车站、机场还是在街道、楼宇，都有党员在坚守，都有群众志愿者在工作。相关企业迅速复工复产，加班加点生产疫情防控和人民生活急需物资。更多不能奔赴抗击疫情一线的人们，自觉减少外出，通过各种方式支持和参与疫情防控工作。正是中国人民万众一心、众志成城，形成了有序参与联防联控、群防群治的强大社会力量。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，汇聚民智、凝心聚力，我们一定能够取得疫情防控斗争的全面胜利。

依靠集中力量办大事的制度优势

习近平总书记指出：“疫情防控要坚持全国一盘棋。各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。各地区各部门必须增强大局意识和全局观念，坚决服从中央应对疫情工作领导小组及国务院联防联控机制的指挥。”坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事，是中国特色社会主义制度和国家治理体系的显著优势之一。实践证明，这一显著优势能够有效解放和发展社会生产力，推进社会主义现代化建设，促进人民生活质量和水平不断提高。坚决打赢疫情防控阻击战，同样需要充分发挥这一显著优势、充分彰显这一显著优势。新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记高度重视，亲自指挥、亲自部署，多次召开会议，发表一系列重要讲话、作出一系列重要指示。党中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，提出相应要求。在党中央集中统一领导下，中央应对疫情工作领导小组多次召开会议研究部署疫情防控工作，中央指导组深入防控一线开展工作，为坚决打赢疫情防控阻击战提供了坚强政治保证。国务院联防联控机制加强协调调度，及时协调解决防控工作中遇到的紧迫问题。相关部门各司其职，军队积极支援地方疫情防控。各地区成立党政主要负责同志挂帅的领导小组。各党政军群机关和企事业单位等紧急行动、全力奋战。广大医务人员无私奉献、英勇奋战，广大人民群众众志成城、团结奋战，打响了疫情防控的人民战争，打响了疫情防控的总体战、阻击战，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控的局面。

依靠强大的物质和技术基础

面对严峻风险挑战，强大的物质和技术基础是保持定力和底气的重要原因。坚决打赢疫情防控阻击战，需要强大的物质和技术基础作支撑。经过70多年发展，我国经济建设取得巨大成就，经济总量稳居世界第二，积累了雄厚物质基础和强大建设能力，这是我们有信心有能力有把握打赢这场疫情防控阻击战的重要保障。2月2日，武汉火神山医院正式交付使用；2月8日，武汉雷神山医院开始收治首批新冠肺炎确诊患者。两所医院从决定建造到交付使用，所用时间之短令人赞叹，彰显了中国速度、中国力量。经过新中国成立以来特别是改革开放以来的不懈努力，我国科技发展取得重大成就，科技整体实力持续提升。疫情发生后，我国以前所未有的速度甄别出病原体并第一时间同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列。国家卫健委发布的新冠肺炎诊疗方案持续更新，科技在疫情防控和患者治疗中的支撑和保障作用不断凸显。在全国疫情形势出现积极向好态势后，各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展，分区分级精准做好疫情防控，推动有序复工复产，为抗击疫情提供坚强保障。

依靠丰富的实践经验

新中国成立以来特别是改革开放以来，我国卫生与健康事业加快发展，医疗卫生服务体系不断完善，基本公共卫生服务均等化水平稳步提高，公共卫生整体实力和疾病防控能力不断迈上新台阶。2015年，习近平总书记在对埃博拉出血热疫情防控总结表彰作出的重要指示中强调，希望军地各方面始终把广大人民群众健康安全摆在首要位置，总结经验，常抓不懈，切实做好传染病防控和突发公共卫生事件应对工作，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献。这次抗击新冠肺炎疫情，是对国家治理体系和治理能力的一次大考。法治是国家治理现代化的重要体现。我国重视在应对突发公共卫生事件中深化法治实践，不断推动应对突发公共卫生事件制度化、规范化。例如，1989年出台传染病防治法，2003年出台突发公共卫生事件应急条例，2007年颁布突发事件应对法。这些法律法规为应对突发公共事件提供了具体依据和指导，基本实现了有法可依、有规可循。面对新冠肺炎疫情，我们加强法治建设，强化公共卫生法治保障，加大对传染病防治法的宣传教育，引导全社会依法行动、依法行事，确保疫情防控在法治轨道上统筹推进，确保人民群众生活安定有序，确保疫情防治信息准确、公开、透明，为最终战胜疫情提供强有力法治保障。同时，加强治安管理、市场监管等执法，加大对暴力伤害医务人员的违法行为打击力度，严厉查处各类哄抬防疫用品和民生商品价格的违法行为，依法严厉打击抗拒疫情防控、暴力伤医、制假售假、造谣传谣等破坏疫情防控的违法犯罪行为。坚持依法防控，在法治轨道上统筹推进各项防控工作，是在深刻总结国内国际实践经验基础上采取的科学举措，能够保障疫情防控工作顺利开展。

（执笔：邵景均）

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 09 版）