有信心有能力有把握打赢疫情防控阻击战

面对新冠肺炎疫情这场突如其来的严峻挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全军全国各族人民万众一心、众志成城，团结奋战、共克时艰，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。有党中央的坚强领导，有中国特色社会主义制度优势，有全体人民万众一心，我们完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。

党的坚强领导是战胜疫情的根本保证

在抗击疫情的关键时刻，以习近平同志为核心的党中央把方向、谋大局、定政策，始终发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。这是我们打赢这场疫情防控阻击战的根本政治保证。

疫情发生以来，习近平总书记时刻关注疫情形势和防控工作进展情况。今年1月7日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议时，就对疫情防控工作提出了要求。1月20日，习近平总书记专门就疫情防控工作作出指示。1月25日、2月3日、2月12日、2月19日、2月26日、3月4日，习近平总书记六次主持召开中央政治局常委会会议，对疫情防控工作进行研究部署；主持召开中央全面依法治国委员会第三次会议和中央全面深化改革委员会第十二次会议，就依法科学有序防控疫情和完善重大疫情防控体制机制提出明确要求；2月21日，主持召开中央政治局会议，部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作；2月23日，出席统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议并发表重要讲话；2月10日，到北京市调研指导疫情防控工作并视频连线湖北和武汉抗疫前线，听取中央指导组、湖北指挥部工作汇报，慰问奋战在疫情防控一线的医务工作者；3月2日，前往军事医学研究院、清华大学医学院，考察调研新冠肺炎科研攻关工作。习近平总书记亲自指挥、亲自部署，围绕疫情防控发表一系列重要讲话、作出一系列重要指示，指导疫情防控工作紧张有序开展。全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控的局面，展现出应对突发公共卫生事件、驾驭复杂局面的强大动员能力、组织能力。实践证明，党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措是有力有效的。经过艰苦努力，疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。

在以习近平同志为核心的党中央集中统一领导下，从中央到地方各级组织迅速行动起来，形成了抗击疫情的强大合力。党中央成立应对疫情工作领导小组，各级党政军群和企事业单位坚决贯彻党中央决策部署，紧急行动起来。各地区成立党政主要负责同志挂帅的领导小组，有关部门各司其职，军队积极支援地方疫情防控，广大党员挺身而出、冲锋在前，广大医务人员无私奉献、英勇奋战，广大人民群众众志成城、团结奋战，举全国之力同时间赛跑、与病魔较量。

实践证明，越是面临困难和风险挑战，党的坚强领导核心作用就越突出。当前，疫情防控形势仍然十分严峻，各项工作到了最吃劲的关键阶段。各级党委、政府要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署上来，不忘初心、牢记使命，靠前指挥、强化担当，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，团结带领广大人民群众切实做好各项疫情防控工作，并努力实现今年经济社会发展目标任务。

中国特色社会主义制度是战胜疫情的最大优势所在

习近平总书记指出：“我们最大的优势是我国社会主义制度能够集中力量办大事。这是我们成就事业的重要法宝。”这次疫情防控工作高效有序地开展，再次彰显了中国特色社会主义制度的巨大优越性。

坚持全国一盘棋。习近平总书记指出，疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，是总体战，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。在党中央坚强领导下，各级党委、政府以高度的政治自觉，增强大局意识和全局观念，坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。各地区各部门采取举措既考虑本地区本领域防控需要，又考虑对重点地区、对全国防控的影响，统筹兼顾、协调联动。全党全军全国人民拧成一股绳、心往一处想、劲往一处使，坚决打赢这场疫情防控的总体战。

集中力量办大事。湖北和武汉是这次抗击疫情的重中之重，是打赢疫情防控阻击战的决胜之地，事关全局。习近平总书记强调，要着力做好重点地区疫情防控工作，坚决把救治资源和防护资源集中到抗击疫情第一线，优先保障武汉等重点地区疫情防控工作，优先满足一线医护人员和救治病人需要。在党中央统一指挥下，我们集中优势兵力打好武汉保卫战、湖北保卫战。火神山医院、雷神山医院迅速建成并交付使用，彰显抗击疫情的中国速度、中国力量。

一方有难，八方支援。这是中华民族的优良传统，也是社会主义制度优越性的集中体现。面对疫情，全党全社会团结一致、齐心协力，形成了共克时艰、战胜疫情的强大合力。大批医务人员奔赴疫情防控工作一线，大量防疫物资源源不断地运往湖北和武汉，众多企业为生产防护服、口罩等防护急需品和保障市场供应千方百计恢复和扩大生产，社会各界纷纷捐款捐物。人心齐，泰山移。全社会患难与共、团结协作，这是我们战胜疫情的巨大政治优势。

建立对口支援机制。在支持汶川地震恢复重建、脱贫攻坚、支援新疆和西藏发展等方面，对口支援机制都发挥了重要作用。按照党中央决策部署，19个省份对口支援湖北省除武汉市外的16个市州及县级市，许多省份一天之内便迅速组织起精兵强将开赴抗击疫情前线。截至2月23日，29个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团以及军队系统已派出41600多名医护人员驰援湖北和武汉。

人民是战胜疫情的不竭力量源泉

坚持以人民为中心，坚决打赢疫情防控的人民战争，是践行我们党的初心和使命，为人民谋利益的集中体现。紧紧依靠人民群众，是我们有能力、有信心、有把握战胜疫情的力量源泉。

全民动员，群防群控。列宁曾指出：“把千百万劳动群众组织起来，这是革命最有利的条件，这是革命取得胜利最深的泉源。”毛泽东同志也指出：“真正的铜墙铁壁是什么？是群众，是千百万真心实意地拥护革命的群众。”疫情发生以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，从城市到乡村，从企业到机关，从社区到校园，从军队到地方，人民群众最广泛地动员起来、团结起来、组织起来，筑起了抗击疫情的铜墙铁壁。

万众一心，众志成城。坚持人民主体地位，依靠人民创造历史伟业，始终是我们党立于不败之地的强大根基，是我们党战胜一切困难和风险的根本保证。广大党员、干部和人民群众按照党中央统一部署，积极支持各项防控措施的落实，形成了社区为防、村庄为防、人自为防的局面，涌现出许多一线医务人员、基层干部、公安民警、社区工作者、志愿者等的感人事迹，展现了全国人民团结一心、同舟共济的坚强意志。这次抗击疫情又一次证明，无论遇到什么困难和挑战，只要人民支持和参与，就没有越不过去的坎，就没有完成不了的任务。

坚持党的群众路线。群众路线是我们党的生命线和根本工作路线，是我们党永葆青春活力和战斗力的传家宝。在抗击疫情中，我们党始终坚持马克思主义群众观点，坚持一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，把党的正确主张变为群众的自觉行动，把群众路线贯彻落实到抗击疫情全过程和各方面。坚持工作重心下移，深入实际、深入基层、深入群众，坚决反对形式主义和官僚主义，紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控的人民战争。

（作者为中央党史和文献研究院学术和编审委员会主任）

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 09 版）