用“心”抗疫，为你守候

在战疫一线，有这样一群人，正在用“心”抗疫。一个单独的房间、一台电脑、一部电话，他们用声音传递温暖、用情感消除恐惧，为奋战在一线的战士构筑一道爱的防线，他们是心理咨询师。

成为最好的倾听者

“突如其来的疫情对很多人产生了较大的心理冲击，普通人担心自己患病，会产生焦虑、紧张等负面情绪；一些患者家属，由于亲人隔离治疗，自己无法陪护，而产生无助、愧疚等心理；还有在抗击疫情的一线，医护人员、公安民警、社区工作者，也承受着较大的心理压力。”2月28日，华中师范大学心理援助热线平台志愿者、华中农业大学马克思主义学院教授李凤兰告诉记者。

李凤兰毕业于华中师范大学心理学院，1月底，她从校友群得知华中师范大学要组建心理热线的消息，立刻报了名。“刚开始报名参加的心理咨询师大概100人，现在有越来越多的志愿者加入我们，报名者达到上千人。”李凤兰说。在网上平台，来自全国各地甚至海外的志愿者们排班守候，以文字、语音等多种形式接听热线。

咨询者情况各异，“特别引起我重视的就是仍战斗在一线的公务员、社区工作者等群体，他们夜以继日地工作，压力大，身心疲惫，既怕自身被感染，又害怕把病毒带给家人，因此很需要情绪宣泄的出口，我们则成为最好的倾听者。”李凤兰说。

接听援助热线已成习惯

“我在一线做核酸检测，每天进实验室都很担忧，下班又不敢跟家人接触，我该怎么办？”晚上9点左右，在教育部华中师范大学心理援助热线平台上，咨询师卢宁艳接到了一位刚下班的护士求助。卢宁艳一步步帮助她平复心情、纾解焦虑情绪。

“一线的医护人员压力大，面临很多情绪困扰。”卢宁艳是浙江理工大学心理学系讲师，1月底入驻平台以来，已先后帮助10多位医护开展心理援助。“现在每天坐在电脑前，接听援助热线，已成为一种习惯。”卢宁艳以“用‘心’抗疫”来概括自己的服务工作，“医护人员们在冲锋陷阵，我力所能及的就是努力为他们构筑一道心理防线。”

“21床的王奶奶昨晚睡得还不错。”2月27日，武汉市第一医院神经内科副主任医师梅俊华接到管床护士的电话，轻吁了一口气。

5天前，王奶奶刚住进医院，因为儿女在照顾她期间疑似感染了新冠肺炎，心情低落，不吃不喝不睡觉。2月25日，病区护士把情况紧急反馈给了“圆梦心理睡眠联合干预工作组”，组长肖明朝、副组长李静和梅俊华穿上防护服就来到了王奶奶床头。“我们已经找医生了解过您的病情，不重，只要您配合治疗，过不了多久就能出院。”随着三位医护人员轮番安抚，王奶奶慢慢平静下来。

“部分人因为对疾病的恐惧等，容易产生失眠、焦虑和抑郁情绪。”第十批重庆支援湖北医疗队的领队肖明朝说，心理干预非常重要。2月18日，肖明朝所在的重庆医科大学附属第一医院、江苏省人民医院等10支医疗队在武汉市第一医院联合成立“阳光医院”，组建了“圆梦心理睡眠联合干预工作组”。除了面对面交流，肖明朝还与重庆医科大学后方的心理医生线上联系，通过视频、音频等方式为患者服务。

尽最大努力帮助更多人

“谢谢您，朱老师，我心里舒服多了。”2月25日，一通长达40分钟的心理援助电话后，心理咨询师朱晗媛受到了对方的肯定，欣慰地笑了。这通求助来自一位普通民众，咨询者自述在小区封闭管理后，担心家人被感染，变得敏感，反复处理家中卫生，因此与家人之间产生摩擦分歧，心情有些焦躁。

“疫情当前，我能够理解您想要努力保护家人的做法。”电话里，朱晗媛语气柔和，先共情理解，然后引导对方谈谈平时在不被家人理解时是如何做的，有针对性地提供适用办法，帮对方缓解与家人之间的矛盾。

一番心理安抚，让这位求助者缓和了心绪。“这是一个月来，我援助的十几位求助者之一。”朱晗媛在江西农业大学南昌商学院心理健康教育中心做心理咨询师，2月3日在微信公众号看到心理援助热线平台招募志愿者，便主动报名参加。

朱晗媛说：“受疫情影响，一些人会产生无力感，由此产生压抑、悲伤、焦虑等负面情绪，需要及时予以疏导。只要社会需要，我就会尽最大努力帮助更多人，一起渡过这一关。”

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 04 版）