“切实提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率”“切实加强防止医院感染工作”“落实分区分级精准复工复产”“各级党组织要认真履行领导责任，特别是抓落实的职责”……统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，“落实”二字的分量重如泰山，求实精神、务实作风尤显关键。

当前全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，经济社会发展加快恢复，与激发真抓实干、求真务实的工作作风有很大关系。有的地方强化社区防控网格化管理，减少“行走的传染源”，有效控制疫情发展。有的地方格外重视关心关爱广大医务人员，最大程度降低医护人员感染风险。有的地方出台针对性的扶持措施，缓解企业经营困难，有序推动复工复产。可以说，能否以扎实工作作风把疫情防控各项任务落下去，让惠及民生和经济发展的各项工作实起来，是对党性担当和领导水平的重要检验。

“抓工作，要有雄心壮志，更要有科学态度。”科学态度意味着领导工作要实，做到谋划实、推进实、作风实，求真务实，真抓实干。还意味着任务责任要实，做到分工实、责任实、追责实，分工明确，责任明确，履责激励，失责追究。以扎实工作作风做好疫情防控工作，必须尽实责、务实功，把每一项工作、每一个环节都做到位。当前，疫情防控到了最吃劲的关键阶段，尤其要防责任空虚、思想松懈。任何麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态都可能带来严重后果，甚至导致前功尽弃。越是同时间赛跑、与病魔较量，越需要一步一个脚印狠抓工作落实，不留任何盲点给疫情可乘之机。

以扎实工作作风做好经济社会发展各项工作，关键是重实际，解决问题一抓到底。如何缓解中小企业生产经营困难？如何以更大力度实施好就业优先政策？如何解决好贫困地区农畜产品卖难问题？没有实打实、硬碰硬的“解题”姿态，没有雷厉风行、见底见效的求实作风，很难适应新形势新变化。“谋于前才可不惑于后”。统筹做好疫情防控和经济社会发展，就要以问题为导向，着力解决好工作中面临的各种矛盾和问题，运用制度威力应对疫情大考的冲击，尽最大努力降低疫情影响。

务求实效，尤其要力戒虚功。统筹推进疫情防控和经济社会发展工作千头万绪、任务艰巨繁重。如果不敢担当、不愿负责，畏首畏尾，什么都等上面部署，不推就不动；如果疲疲沓沓、拖拖拉拉，情况弄不清、工作没思路；如果敷衍应付、作风飘浮，工作抓而不细、抓而不实，仍然在搞形式主义、官僚主义；如果百般推脱、左躲右闪，甚至临阵脱逃，我们的工作就很难打开局面。面对工作作风和工作能力上的薄弱环节和问题隐患，我们决不可轻视更不能无视，有短板就要抓紧补，有漏洞就得抓紧堵。

“莫道浮云终蔽日，严冬过尽绽春蕾。”有求实态度才有进取契机，有务实方法才有乐观结果。发扬力戒虚功、务求实效的优良作风，砥砺责任担当之勇、集纳科学防控之智、强化统筹兼顾之谋、激发组织实施之能，切实抓好各项工作落实，我们一定能赢得大战大考，交出合格答卷。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 04 版）