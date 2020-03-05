在这样一个特殊的时期，在这样一个特定的环境里，穿着厚厚防护服的医护人员，不但要时刻面对大量病患，还会因为长时间的工作导致护目镜起雾，遮挡眼前的视线。但何晓丽还是在繁忙的工作中，注意到了一位老人生活上微小的不适，耐心劝导，就像对待亲人一样。

这份细心，源于临床工作中的责任心。常常把患者放在心上，才会观察到他们的一举一动，也才能及时发现问题、及时解决问题。正是医护人员的用心照料，才换来越来越多的患者痊愈出院。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 07 版）