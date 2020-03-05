用逆周期调节对冲疫情影响

逆周期调节成功与否，取决于对“时”与“势”的判断

当此之际，各地政策重在把握好节奏和力度，关键要能精准施策对冲疫情影响

必须科学稳健把握宏观政策逆周期调节力度，是我们在经济工作中形成的重要认识。面对突如其来的新冠肺炎疫情，习近平总书记强调，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，要“加大宏观政策调节力度”，“宏观政策重在逆周期调节，节奏和力度要能够对冲疫情影响”。

连日来，在做好疫情防控工作的同时，各地各部门有序推进企业复工复产，出台了一系列逆周期调节举措对冲不利影响。财政政策方面，自3月1日至5月底，免征湖北省境内小规模纳税人增值税，其他地区征收率由3%降至1%，个体工商户按单位参保企业职工养老、失业、工伤保险的，参照中小微企业享受减免政策等；货币政策方面，下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点至2.5%，政策性银行增加3500亿元专项信贷额度，以优惠利率向民营、中小微企业发放等。这些举措必将能为受疫情冲击企业纾困解难，为全年发展目标任务的实现提供有力支撑。

逆周期调节成功与否，取决于对“时”与“势”的判断。疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，还要考虑到叠加春节的季节性因素，以及外资外贸领域的不利反应，这些都会造成中小企业成本增加、生产迟滞、销售不畅。越是在困难的时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看问题。全面看冲击，要认识到经济长期向好基本面不会改变；辩证看冲击，要认识到化危为机可以催生新业态，有利于动能转换；长远看冲击，要认识到影响只是暂时的、局部的，不会演变成趋势性变化。只要密切监测经济运行状况，聚焦疫情对经济运行带来的冲击和影响，强化“六稳”举措，我们一定能守住经济运行合理区间，把疫情影响降到最低。

当此之际，各地政策重在把握好节奏和力度，关键要能精准施策对冲疫情影响。比如，有的地方对除高耗能行业外工商业电价进行阶段性调整，有的地方设立专项再贷款为重点企业提供低利率资金，有的地方对高校毕业生、农民工等重点群体给出“量体裁衣”就业方案，有的地方因地制宜出台扩大内需办法，促进消费回补和潜力释放。靶向越明晰、治理越精细，调控就越能有的放矢，尽快收到成效。同时，无论更加积极有为的财政政策，还是更加注重灵活适度的货币政策，都要把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置，减税降费和信贷优惠都要帮实体企业渡过难关，这正是“逆周期”的深意所在。

高质量发展这个根本要求，什么时候都不能丢。当前企业正在陆续复工复产，关系国计民生的重点领域企业正在开足马力。把失去的时间找回来，需要更加注重提质增效、提高企业劳动生产率。“时间就是金钱，效率就是生命。”只有效率上去了，才能把失去的时间补回来；只有效益上去了，才能在未来争取更多转型升级的机遇。危与机相互转化的条件，不是别的什么，就是全面深化改革，就要在应急调节的处置过程中，靠改革的方法补短板、强弱项，把探索出的经验上升到体制机制层面，在中长期结构性改革中坚持下去。

需要注意的是，任何逆周期调节都必须坚持市场化、法治化的原则。阶段性的保工资、保运转、保基本民生，可以采取行政化方式；局部范围的债务偿还、资金周转、扩大融资，也可以鼓励金融机构创新方式、特事特办。但在具体的实施中，仍要划定红线、审慎评估，避免钻政策空子、跑冒滴漏，甚至扭曲资源配置、酿成新的风险点。唯有不逾矩、不跑偏，才能确保逆周期调节既取得成效又避免风险，确保把好事办好，让企业享受到政策红利。

越是逆流而上，越要增强信心、坚定信心。有党对经济工作的集中统一领导，有改革开放以来积累的雄厚物质技术基础，有14亿中国人民万众一心、众志成城，一定能把疫情冲击控制在短期，保持经济社会平稳健康发展，顺利实现今年的各项目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 05 版）