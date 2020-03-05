江苏首例血浆治疗新冠肺炎患者在徐医附院治愈出院

3月4日，江苏首例采用血浆治疗的新冠肺炎患者贾老先生走出徐医附院隔离病区，与他一同治愈出院的还有他的儿子。在出院当天，父子两人向着为他们治疗的医护人员深深地鞠躬，以表示感激之情。

2月3日左右，80岁的贾老先生出现了发热、咳嗽等症状，在当地医院进行了相关的基础治疗并进行核酸检测，结合CT影像，2月9日被确诊为新冠肺炎，转到徐医附院隔离病区。

贾老先生既往有20多年高血压、6年脑梗塞、5年眼底出血等病史，4年前还曾做过脑动脉瘤栓塞术，此次入院检查还发现患有糖尿病。老人入院时症状较重，高热、咳嗽、咳痰，大小便失禁，医院将其列为重点关注对象，多次组织多学科专家会诊，但其病情反复、肺部炎症较重。

考虑到患者年龄大、合并症多、容易向危重方向发展或进入迁延状态，医院救治专家组决定对该患者实施新冠肺炎康复者的血浆治疗。经患者家属知情并同意，在省、市卫健委的支持下，2月14日，医院顺利为其输注新冠肺炎康复者爱心捐赠的血浆。此后，2月26日、27日，医院又对其进行两次血浆输注加强治疗。

经过治疗期间密切观察，患者治疗效果明显。自2月29日以来，医院多次对其进行多部位病毒核酸检测，结果均为阴性，符合国家最新新冠肺炎诊疗出院标准，遂予以出院。

“我们原来对父亲的治疗都不抱希望的，没想到他能康复这样好，能够自己站起来走出医院。”谈及治疗过程，贾老先生的儿子多次感动流泪。他说，父亲初进医院的时候，病情太重，由于他自己也是新冠肺炎病人，所以父亲照顾起来非常困难。全是医生和护士给老人换床单、擦身体、端水、喂饭。“感谢党和政府、感谢徐医附院、感谢你们每一个人。因为有你们，我和父亲才有了第二次生命，我们一辈子不会忘记。”走出隔离病房后，老人和儿子给医务人员深深鞠了一躬。

徐医附院有关专家介绍，根据国家发布的诊疗方案，新冠肺炎患者治疗康复期，体内会产生相应新冠病毒特异性抗体，新冠病毒特异性抗体可有效杀灭和清除病毒。这种特免血浆制品治疗新冠病毒感染是目前有效的治疗方法之一，有望大幅降低危重患者病死率，目前已在多所医院实施。

据了解，由于是江苏省首例新冠肺炎康复者实施血浆抗体治疗，2月15日下午，徐州市委宣传部、徐州市卫健委以及徐州医科大学附属医院特别为此举行了新闻通气会，医护工作者向公众分享了此次治疗方案。此外，徐医附院作为江苏省率先开展该诊疗方式的单位，对伦理审核，采血、分离以及输注流程进行了探索，总结了经验，初拟了康复者恢复期血浆输注规范，为更多地区、更多医院提供了借鉴。 (记者 朱志庚 通讯员 裴争争)