国家卫健委：ECMO、P3移动实验室等高精尖设备投入湖北救治
人民网北京3月4日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，在新冠肺炎临床救治过程中，呼吸机、体外膜肺氧合机（ECMO）、P3移动实验室，还有移动CT等高精尖设备投入救治工作，发挥了重要作用。
毛群安介绍，设备有的通过驰援湖北医疗队随身携带，有的从全国范围内紧急征调，也有在全球范围内紧急采购等方式迅速调集来。
“呼吸机和体外膜肺氧合机（ECMO）主要是为了重症患者提供呼吸支持；P3移动实验室为方舱医院提供核酸检测，由于它可移动，能够快速完成检测任务；移动CT为方舱医院提供CT检查，患者可以就近进行CT检查，一个胸部CT检查时间大概不到3分钟。”他说。
毛群安表示，下一步，将按照国务院联防联控机制有关要求，与有关单位做好需求对接，保障医疗设备尤其是危、重症救治医疗设备供应，精准合理分配到相关医疗机构。
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