国家卫健委：雷神山、火神山医院医疗用品达到供需平衡
人民网北京3月4日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委规划司司长毛群安就武汉雷神山、火神山两座医院的医疗用品保障情况进行了回应。
毛群安表示，做好医疗设备等疫情防控物资保障，是打赢疫情防控战的重要因素。目前湖北省医疗设备从初期十分紧缺状况，到目前已经达到了供需平衡，基本满足了包括雷神山、火神山医院在内的医疗机构救治设备需要。
同时，毛群安表示，国家卫健委将密切关注前方需要，一旦有特殊需要，会及时保障供给。
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