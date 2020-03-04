疫情风险升级欧洲如何应对

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3月2日，欧洲疾控中心将新冠肺炎疫情风险等级上调——随着新冠肺炎确诊病例在越来越多的欧洲国家出现，欧盟机构及欧洲各国紧急行动起来，采取各种措施遏制疫情蔓延。

抗“疫”殊途同归

遵循世卫组织提出的“采取一切必要预防措施阻止病毒传播的可能”指示精神，意大利、法国、德国、西班牙、比利时等欧洲国家的卫生防疫部门紧急行动起来，在加强防控的同时，通过欧盟机构在各成员国之间进行协调和交流经验。各国卫生部门通过新闻发布会通报疫情信息，对公民提出防疫建议，并紧急调集库存的防护用具应对疫情。

意大利是发现疫情最早的欧洲国家，也是欧洲的“重灾区”。意大利已对感染地区实施了隔离，缩短了威尼斯狂欢节的时间，推迟或取消了一些重大的国际活动。有人对意大利未关闭与法国的边境颇有微词，意大利政府的答复是，即使暂时关闭与法国的边境，人们还是可以绕道非欧盟国家瑞士去往法国，传染范围将更大。作为意大利经济“发动机”的意北部地区遭遇疫情，给意大利经济带来巨大的负面影响。意经济部长瓜尔蒂耶里3月1日宣布，意政府将推出总额36亿欧元，旨在帮助所有受疫情影响领域的援助计划。

“面对新冠肺炎，比利时现在动真格了”——这是比利时主流媒体3日的醒目标题。比利时联邦卫生大臣德布洛克1日在新闻发布会上表示，比利时已将公共卫生防疫等级提高到三个等级中的第二级。鉴于近期是外出度假的比利时人返回的高峰期，不排除将出现更多的感染病例。比利时进入了“高度戒备状态”。她同时表示，比利时的卫生防疫体系健全，已做好充分准备。德布洛克呼吁人们不要紧张，采取积极的预防措施，严格执行卫生防疫指南。从2日开始，比利时于每日上午10时公布新的感染病例，在瓦隆区和弗拉芒区设立了专门针对新冠肺炎疫情的医院。比利时卫生部还开通了应对新冠肺炎网站，市民有疑问可随时拨打电话咨询。为最大限度减少传染率，比利时将讨论取消人员聚集的大型活动。尽管如此，比利时医生工会主席德沃斯对比利时抵御疫情的能力提出疑问。他根据每年感染流感的人员比例推算，若没有采取坚决的预防措施，比利时可能出现85万新冠肺炎感染者。

面对疫情，法国政府采取了严格的防控措施，如推迟或取消一些重大文体和展览活动，提前结束农业博览会等。同时，政府在经专家评议委员会讨论后，有选择性地禁止组织5000人以上的大型文体活动。部分法国企业因原材料和零配件等产业链中断而“无米下锅”，农产品、葡萄酒和肉类产品因无法出口而大量囤积，价格锐减，法国农民怨声载道，甚至在巴黎举行的法国农博会上向出席的马克龙总统抱怨。3月1日，法国最受游客欢迎的卢浮宫博物馆也不得不闭馆。法国总统马克龙亲赴接收第一个死亡病例的医院吊唁。法国总理菲利普在电视新闻中向公民解释政府的防控措施，呼吁公民勤洗手，从“危险区”回来必须接受14天的隔离。法国社会风俗也因疫情发生了一些变化，如改变了握手和贴脸的问候方式，改为“口头问候”或“碰拳头”。

3月1日，位于荷兰、比利时和德国三国交界地区的德国海因斯贝格村结束了两周的“禁闭期”。该村一位村民因参加了当地的狂欢节而感染病毒。根据德国《联邦宪法》，公共卫生属于各州负责的事务，联邦政府无权干涉。故具体的防控措施，主要由各州卫生部门处理，联邦卫生部仅提供协调和指导。每个州还要考虑自己的经济和医疗能力。例如，有的州建议症状轻微的确诊患者先回家自我隔离。

欧盟协调抗“疫”

比利时首都布鲁塞尔是欧盟机构和一些国际组织所在地。欧委会发言人日前表示，欧盟已准备了2.3亿欧元的“特殊资金”用于帮助成员国应对新冠肺炎疫情，其中1亿欧元用于研究疫苗和治疗办法。发言人强调，欧盟是由主权国家组成的联盟，欧委会无权对成员国“下指令”，但可以发挥穿针引线的作用。欧委会认为，面对疫情，各成员国应“保持高度戒备”，但不建议恢复内部边境检查。据悉，截至目前，还没有任何欧盟成员国因新冠肺炎疫情提出恢复边境检查的请求。根据欧盟内部的相关程序，虽然提出恢复边境检查是申根区成员国的权利，但需要满足诸多复杂的条件，如提出确切可信的科学依据来解释存在的风险，且边境检查只能是“部分及与其他国家协调运作的”。欧洲疾病预防与控制中心日前也明确表示，欧盟成员国暴发疫情的可能性已经达到中度，甚至是高度，但没有任何成员国提出关闭边境的请求。

3月2日，欧委会将防控新冠肺炎疫情的程度从“适度”提高至最高级，昭示着欧盟开始认真面对疫情的挑战。欧委会主席冯德莱恩强调，欧盟正面临着异常严峻的形势，一方面要采取快速行动遏制住疫情的蔓延，另一方面需要加强欧盟和成员国内部各领域、各层面的协调。为此，欧委会成立了由5位委员组成的“新冠肺炎应急团队”，主要解决医疗救护、人员流动和交通运输问题。同时，欧盟积极协助成员国采购防护设备。欧盟将于6日在布鲁塞尔召开成员国卫生部长会议。据悉，为提振欧盟经济，欧元集团将在3月16日召开会议，从欧盟层面讨论应对疫情的行动计划。

加强合作是关键

连日来，新冠肺炎疫情占据欧洲媒体的主要版面，欧洲政要、病毒学家、医疗专家在电视辩论中说得头头是道，做起事来却似显手无良策。欧洲各国的国情不一样，应根据本国国情和卫生体系实际情况制定防控策略。有媒体批评，当新冠肺炎疫情还没有传到欧洲时，不少欧洲人认为欧洲是富裕、和平、民主的乐土，欧洲有先进的医疗卫生设施，可以置身疫情之外，独善其身。然而疫情开始暴发后，欧洲国家却不能马上拿出强有力的应对措施。由此，媒体疾呼，“欧洲到了醒来的时候了”。

此外，还有媒体评论，欧洲国家政府是由不同党派组成的，管控危机的能力十分有限。出于政党或集团利益，政府不敢采取严格管控措施。一个明显的例子是，在意大利和西班牙已出现感染病例的情况下，却没有一个欧洲国家敢于发出“政府令”，建议人们取消度假或采取必要防护措施。欧洲人仍然“从容不迫”地按计划度过为期两周的春假。“春假”也是欧洲人的狂欢节，是一年中人员最集中的假期之一。令人遗憾的是，欧洲的许多感染病例就发生在意大利、西班牙的旅游地。目前，尽管欧洲国家并没有出现社会大恐慌，也没有出现严重的抢购和囤积食品现象，商品供应较为充足，但药店、超市的口罩和消毒液等抗“疫”用品早已脱销。由于欧洲制造业严重衰退，一些国家为保障医护人员安全，不得不将库存的口罩和防护服优先用于医院，作为应急物资使用。

疫情蔓延，欧洲旅游服务行业首当其冲。“最受欢迎和消费额最高”的中国游客大量缩减，给欧洲各国旅游行业造成不可估量的损失。有的法国酒店和餐厅的退订率高达90%以上。欧洲高档消费品销售额锐减。新冠肺炎疫情还阻断了服装、电器、日用消费品、工业原材料，乃至飞机和汽车零配件的供应链，导致欧洲许多产业停工待料。大型国际文化、体育、经贸交流活动停滞，给会展经济造成巨大损失。日内瓦国际汽车展、日内瓦珠宝展被迫取消。据报道，近几周内在欧洲各地举行的大型展会和体育比赛也将取消或延迟举办。

有病毒学家指出，全球化将世界紧密地联系在一起，疫情无国界。此次新冠肺炎疫情来得突然，发展迅速。在全球化的大背景下，病毒的传染途径和速度超过历史任何时期。国际社会必须携手前行，同舟共济，才能彻底战胜疫情。（记者 刘军）