以疫情防控为契机 加快构建我国现代流动人口治理体系

当前，随着大批企业复工复产，越来越多流动人口在不同区域、省市之间的大量迁移，做好流动人口服务管理不仅是当前各地疫情防控的重点，也是打好疫情防控人民战争、总体战、阻击战的难点。

2019年我国流动人口总量为2.36亿人，占总人口的17%。我国史无前例的数以亿级的大规模人口流动给中国经济增长带来了充沛的人力资本和人力资源，成为经济腾飞和民族复兴的强大助推剂。但是，大规模人口流动也会给经济社会带来巨大的社会公共安全风险。这次新冠肺炎疫情爆发后的大范围传播与人口大规模流动密切相关。

针对我国流动人口治理中存在的治理机制不健全、治理政策碎片化、治理手段落后等问题，亟待以新冠肺炎疫情防控为契机，加快构建治理机制科学化、治理政策系统化和治理方式现代化的现代流动人口治理体系，切实提升我国社会治理体系和治理能力现代化水平。

健全以政府和社会、企业权责清晰为特征的治理机制

此次疫情防控在全国范围内采取了大规模人口流动管控的防疫措施，并通过压实机关、企事业单位、基层组织和个人的疫情防控责任，在短期内对隔绝疫情传播扩散起到了很好的作用。但从长远来看，流动人口点多面广、纷繁复杂的情况决定了流动人口治理必须协调上下、统筹左右、兼顾内外，实行系统化、协同化的运行机制，而完善权责清晰的政府和社会、企业治理机制是应对流动人口公共卫生突发事件的治标之策。

为此，以此次新冠肺炎疫情防控为契机，重点做好三项工作：一是健全政府责任机制。包括完善流动人口流入地和流出地政府间协同治理机制；健全城乡社区流动人口管理服务长效机制；健全流动人口权利保障机制；健全社会组织参与公共卫生突发事件的参与机制；健全流动人口公共安全预警信息机制，在流动人口往返频繁期间的区域和城市进行监控和预警等。二是健全社会协同治理机制。通过完善社会组织管理、加大政府购买力度、加大金融支持力度等方式，培育和扶持各类社会组织，促进疫情中及疫情后社会组织平稳健康发展。三是健全企业参与治理机制。企业是流动人口相对集中的社会区域，要通过源头管理、集中居住管理、项目服务管理等模式，压实主体责任。同时，自企业内部规范党组织引领下的流动人口自治组织建设，提升流动人口自我管理、自我教育和自我服务水平。

完善以推进户籍制度和公共服务改革为重点的治理政策

中国是世界上人口流动性规模最大的国家。这一方面当然是基于中国人口众多，但更为主要的原因是户籍制度改革滞后导致阶段性、大规模“候鸟式”人口流动。此次新冠病毒疫情爆发于春运期间，在很大程度上导致了全国范围内的蔓延。为此，必须加快户籍制度和基本公共服务改革，助推农业转移人口市民化进程。

一方面，加快户籍制度改革，逐步把有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口转为城镇居民，不断减少迁徙人口，降低因人口大规模流动而导致疫情大范围传播的可能性。

另一方面，加快推进基本公共服务供给侧改革，实现常住人口享有与户籍人口同等的教育、就业创业、社会保险、医疗卫生、住房保障等基本公共服务。

从此次疫情来看，流动人口健康素养较差，健康服务严重不足，对疫情防控带来了很大的挑战。为此，要以此次疫情防控为契机，通过调整政府与市场、卫生健康资源数量与质量以及各类医疗卫生机构之间的关系，补短板、补空白、降成本，提高流动人口卫生健康服务的可及性水平。

创新以监测、预警和精准服务为目标的治理方式

本次疫情阻击战最大的特色在于大数据的应用，无论是在疫情信息披露方面还是在病例轨迹溯源等方面都发挥了不可替代的作用。但今后还需充分发挥流动人口数量大、来源广、层级多的特点，运用大数据、物联网、云计算和人工智能等现代科技，推动流动人口智能化管理提档升级。

一是搭建流动人口数据平台。整合统计、公安、民政、卫健、科研机构及企业采集汇总的丰富流动人口数据资源，在保障国家安全、商业秘密、个人隐私安全的基础上，构成纵向呈树、横向呈星的全覆盖数据网络和基础数据共享信息平台。二是统一标准科学采集。流动人口大数据具有数据量大、来源广泛、层级复杂、特色鲜明、缺乏共享等特点，需要打破不同部门、单位的行政壁垒，采取标准化和规范化的方式，形成完整而准确的流动人口数据库。并建立相关考核评估机制，使流动人口采集数据准确客观。三是实现流动人口数据价值。为使流动人口大数据更好地服务流动人口，可以通过整合数据资源、促进数据开放共享，搭建流动人口数据平台，采用新技术开展流动人口动态监测并利用多种方法对流动人口大数据进行分析。流动人口大数据在服务管理中可以发挥现状分析、趋势预测、决策支持、精准服务、绩效评价、智能匹配等作用，从而提升流动人口治理的整体效能。

（肖子华系国家卫生健康委流动人口服务中心主任，周学馨系中共重庆市委党校教育长、教授）