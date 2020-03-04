疫情期间孩子病了要不要上医院

疫情期间孩子生病去不去医院看病，可让不少家长犯了难。有的家长自己当起了“医生”，将家里的存药翻了出来；有的家长给孩子“全副武装”，仍然战战兢兢；有的家长干脆替孩子见医生，结果给明确诊断造成了困难。

当下，孩子生病，什么情况下需及时就医；怎样判断孩子是不是感染了新冠肺炎；疫苗还要不要按时接种……对于家长们的疑问，儿科医生给出了一系列建议。

哪些症状需警惕与新冠肺炎有关

头疼脑热、咳嗽流涕、呕吐腹泻，属于孩子的常见病。但在疫情期间出现这些症状，要警惕是否与新冠肺炎有关。

家长发现孩子出现发热、咳嗽等症状，首先不要慌张，需符合下列条件者才会高度怀疑患上新冠肺炎。

1、发病前14天内有武汉市及周边地区，或其他有病例报告社区的旅行史或居住史；

2、发病前14天内与新冠病毒感染者（核酸检测阳性者）有接触；

3、发病前14天内曾接触过来自武汉市及周边地区，或来自有病例报告社区的发热或有呼吸道症状的患者；

4、聚集性发病。

另外，由于发病症状存在一定相似之处，容易令人混淆，其实感冒、流感和新冠肺炎有以下主要区别。

感冒的病原体为鼻病毒、呼吸道合胞病毒、副流感病毒、腺病毒等，全年均可发病。其主要症状为流涕、鼻塞、打喷嚏，无发热或低中热，病程3天左右，可自愈。

流感的病原体为甲型、乙型流感病毒，冬春季为发病高峰。其症状为高热，伴寒战，头痛、肌肉疼痛、乏力，病程1周左右，奥司他韦是抗流感病毒的特效药物。

新冠肺炎的病原体为2019新冠病毒，发病时间从2019年底开始。其症状以发热、乏力、干咳为主，少数患者伴有鼻塞、流涕、咽痛和腹泻，重症患者多在发病一周后出现呼吸困难和（或）低氧血症，严重者快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和凝血功能障碍及多器官功能衰竭。此病症状轻重不一，儿童以轻症为主，目前暂无特效药物，治疗以对症为主，需积极防治并发症。

什么情况需尽快带孩子就医

为了避免交叉感染，疫情期间家长少带孩子去医院是正确的做法。但如果孩子真的得了急症，那是不能耽误的。

什么情况下需要尽快带孩子就医呢？

1、3个月以下宝宝出现发热症状，即体温超过37.3℃；

2、3个月以上儿童，体温高于40℃；

3、2岁以下儿童发热超过24小时，2岁以上儿童发热达到2天至3天，无法自主退热；

4、烧退后仍精神反应弱，昏睡、哭闹、出现严重呼吸道症状，如喘息、呼吸频率增快、声音嘶哑等；

5、出现腹痛剧烈或呕吐、腹泻，同时出现尿量少、哭时没有眼泪、前囟凹陷等脱水症状；

6、发热伴惊厥，或惊厥反复发作。

我们理解不少家长内心的纠结，一方面不能不带孩子去看病，另一方面又觉得医院是高风险的地方，担心孩子感染新冠肺炎。这就需要家长权衡利弊，如果是必须就医的疾病，不要犹豫，为了孩子的健康应及时就诊。

目前，北京市各大医院都严格执行预检分诊制度。对于疑似新冠肺炎病例，从就诊到检验、检查都有单独看诊区域和相对独立的路线，只要给自己和孩子做好防护，还是安全的。

疫苗能不能延期接种

新生儿是疫情防控的重点对象，由于他们的免疫力低，出现问题更要给予重视。一般情况下，新生儿很少会发热，一旦出现发热应高度重视，不建议居家观察，需立刻到医院儿科就诊。

如果母亲不幸感染新冠肺炎或处于疑似期间，需跟新生儿隔离，且不建议母乳喂养。任何有可疑接触史，或临床症状与新冠肺炎相似的家庭成员，都应避免接触新生儿。

若无特殊情况，建议延后42天新生儿查体就诊。那么，需要打疫苗的婴幼儿怎么办呢？根据疾控部门关于疫苗接种的建议，家长可与社区接种点沟通何时接种，但有两种情况不能推迟接种疫苗。

一是乙肝表面抗原阳性妈妈所生新生儿的第2剂、第3剂乙肝疫苗，建议与接种单位预约后及时接种。

二是狂犬病、破伤风疫苗应及时接种。

其他疫苗的接种，可根据所在社区疫情传播情况及相关机构的具体要求选择接种。前往接种点前，先网上或者电话了解接种门诊情况，尽可能减少人员聚集。

慢病患儿视病情变化复诊

在疫情期间，慢性病患儿可适当延期复诊，但需遵循医生对患儿病情的评估，不可擅自做主。

家长可在医生指导下，做好患儿病情监测并保持治疗的延续性和有效性，减少到医院的次数。如果患儿病情出现变化，甚至恶化，必须及时就诊。

对于疫情期间儿童的安全防护，我们的总体建议是尽量不带孩子出门，出门就一定要做好防护，但也不要去公共场所或密闭空间，不走亲访友，不与有呼吸道感染症状的人接触。

儿童必须外出时，尽量全程佩戴儿童专用口罩，家长随时关注孩子有无呼吸困难等不适表现。外出时注意穿着合适，不要捂热或受凉，尽量不乘坐公共交通工具，尽可能远离他人（1米以上距离）。同时，家长要细心看护，避免孩子在外乱摸、啃手指、揉眼睛、挖鼻孔。建议家长随身携带酒精棉球、消毒湿巾等，随时为孩子进行手部清洁。

家长回家立即换衣和洗手

需要上班和外出采购食材的家长也面临着感染风险，所以每次外出回家后要立即更换衣物和鞋，认真洗手后才能接近孩子。咳嗽或者打喷嚏时，用纸巾或手肘遮护，将污染的纸巾扔进垃圾桶，然后认真洗手或清洗手臂。家人要避免跟孩子共用餐具、毛巾，不要用嘴吹凉食物后给孩子喂食，不亲吻孩子，不对着孩子近距离呼气、喘气。孩子的物品、玩具、餐具，也要定期消毒。

居家时，家长要保持家庭清洁卫生。每日定时通风，通风时将孩子转移到另一房间以免受凉感冒。同时，教育孩子勤洗手，饭前便后、游戏玩耍、咳嗽或打喷嚏、接触过唾液分泌物后，用洗手液或香皂流水洗手。

大一点的孩子可以学习七步洗手法。第一步：双手合并，掌心对掌心揉搓；第二步：手指交错，掌心对手背搓擦；第三步：手指交错，掌心对掌心搓擦；第四步：双手互握，互相揉搓指背；第五步：拇指在掌中转动，两手互换；第六步：指尖揉搓掌心，两手互换；第七步：握住手腕揉搓，两手互换。

（清华大学附属北京清华长庚医院儿科医师 杜燕燕 贺兰）