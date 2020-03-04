点击量1.51亿人次 人民网爱心奶粉捐赠活动进入集中配送阶段

图为运输车辆日夜配送，将活动捐赠的奶粉早日送至申请者。

疫情期间，为助力解决广大孕产妇、婴幼儿群体营养补充需求，人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。截至2月29日8时，申领活动顺利结束，页面访问量达1.51亿人次，申领用户覆盖31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团。下一步，活动进入集中物流配送阶段，把爱心奶粉尽快送至申领者手中。

自2月21日活动发起以来，获得社会各界广泛关注，首批筹备的奶粉已于2月25日发出，面向全国范围配送。为进一步加强对湖北地区服务供应，2月26日活动应急开通了“湖北专用通道”，对湖北地区提供活动30%的奶粉保底量，确保湖北地区申领者可以申请到。同时，优化审批流程、保障产品总量、缩短配送时间。截至目前，已有活动参与人员陆续收到爱心奶粉。

“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动，由中国红十字基金会作为公益机构，进行活动公正性把关和项目追溯；由中国营养学会作为营养科学专业机构，为活动提供疫情下的膳食营养科普；君乐宝作为独家支持，提供价值7500余万元奶粉产品，并免费派送到家。活动通过人民网“人民好医生”客户端，推出“母婴健康信息服务平台”入口，为婴幼儿及孕产妇提供定向捐赠奶粉服务。

活动还与“人民好医生”客户端发起举办的“你守护生命 我守护你——人民爱医行动”联动，活动相关内容择优在人民日报、人民网、人民健康网、“人民好医生”客户端等人民系全媒体平台重点传播，并向腾讯、今日头条、百度、抖音、360等平台广泛推广。

图为工作人员在装配活动捐赠的奶粉产品。