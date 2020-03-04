京沪粤明确入境人员隔离政策 湖北将有序关停方舱医院

人民网北京3月4日电 3日，针对新冠肺炎疫情在海外呈现扩散态势，北京、上海、广州分别对于境外人员入境加强管理，并制定了相应措施。湖北将根据疫情实际情况，逐步缩减新冠肺炎定点医院，有序关停方舱医院，分批分步恢复正常医疗秩序。

北京：境外人员入境需隔离 返京外籍人士进小区要登记报告健康状况

在3日召开的北京市新冠疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府副秘书长陈蓓表示，近期部分国家新冠肺炎疫情发展很快，一些海外留学生、务工人员回国意愿比较强烈。近几天，仅在伊朗的中国留学生从北京口岸回国的就有20余人。

陈蓓介绍，北京作为全国最重要的入境口岸之一，防范疫情输入风险的压力很大。这几天，首都严格进京管理联防联控协调机制紧锣密鼓地研究应对方案，加强力量统筹，开展工作调度，应对境外疫情风险输入的工作全面有序铺开。主要开展了五方面工作。

一是建立了口岸联防联控机制，组织民航局、海关、公安、卫健、外事、边检、机场等部门联勤联动，统筹做好信息通报、身份登记、健康监测、应急处理等工作。

二是加强信息获知，通过驻外使领馆，提前了解伊朗等疫情严重国家留学生、务工人员的回国意愿，以便有针对性地提前做好工作预案。

三是依据《中华人民共和国国境检疫法》等法律法规，全面加强入境检验检疫工作。严格落实入境人员《健康申报卡》填报，实现全员、全项、电子化、可共享。

四是严格落实隔离观察措施。此前，对于过去14天内未在中华人民共和国境内停留，经北京口岸入境的人员，免除居家观察14天的要求。现在，根据境外疫情变化要对前期政策作出调整，凡是从韩国、意大利、伊朗、日本等疫情严重国家经北京口岸入境的，如果是中转去外地的，严格按当地规定做好防疫工作;如果目的地是北京的，不论是中国人，还是外国人，都要实行隔离观察。在北京有固定居所的，纳入社区防控体系，居家隔离观察14天;在京无固定居所的，安排在指定宾馆集中医学观察14天;对外交人员，体温检测合格的，按照有关外交人员管理办法执行。

五是对到达北京的航班加强始发地健康安全提示，提醒乘机人员、乘务人员，全程佩戴口罩，加大途中体温检测频次。如果在途中出现体温异常情况的，开启相对独立的空间，保证相对隔离。

北京市委组织部副部长张强在介绍外籍人士居住密集的社区（村）加强疫情防控有关工作情况时表示，北京将外籍人士纳入社区健康管理体系。返京外籍人士进入小区时，需进行登记，填写基本信息、报告健康状况、了解防控政策。居家观察的外籍人士每天通过微信、电话或短信等方式报告体温检测情况。如有发热和呼吸道症状，要及时前往发热门诊进行诊疗排查。如出现确诊、疑似或密切接触者，将按既有医学程序处置。外籍人士在小区内有聚集性行为的，社区（村）工作人员要予以提醒和劝导，告知疫情传播风险。

张强提出，北京要做好外籍人士疫情防控宣传引导。结合小区外籍人士情况，制作相应语种版本的疫情预防和就诊手册、宣传海报、公开信等，通过上门发放、网络推送等方式，使外籍人士能够及时知晓。外籍人士人数较多且居住相对密集的地区，开通外语热线服务电话，受理外籍人士咨询，做好政策解答和心理疏导。本着自愿原则，社区可招募具备条件的外籍人士做志愿者，加强外籍人士与社区、物业、居民的沟通，共同做好疫情防控。

同时，还要加强对外籍人士疫情防控的服务保障。外籍人士居住密集的地区，要细化疫情防控工作方案，对社区（村）工作人员进行培训，讲清楚涉外工作注意事项，充分尊重外籍人士的文化习俗、生活习惯、宗教信仰等，开展工作时注意方式方法。房屋租赁中介企业和房东也要提醒租住的外籍人士做好个人防护，支持配合防控工作。

上海：入沪前14天有重点国家或地区旅居史一律隔离

上海市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐威于3日表示，鉴于当前境外疫情防控形势并结合实际，上海市防控工作领导小组及相关部门综合研判，进一步明确了涉外疫情防控和入境人员健康管理措施。

徐威提出，所有中外人员，凡是在进入上海之日前14天内，有过重点国家或地区旅居史的，一律实施居家或集中隔离健康观察，也就是一律隔离14天。

徐威强调，上海对所有入境人员的管理坚持一视同仁，严格入口管理、严格落地管理、严格场所管理。也再次感谢社会各界及中外人士的积极支持和真诚理解。

广东：疫情严重地区入境者需隔离观察

据悉，广东全面加强入境健康管理，对来自或去过离境国家疫情严重地区的人员，入境广东后一律需接受居家或集中医学观察14天。广东省人民政府外事办公室已分别向有关国家驻穗总领馆进行情况通报，并开设了24小时中英文咨询服务热线，及时回应在粤外籍人士的关切与诉求。

广东省商务厅（口岸办）发布的消息显示，广东省第一时间建立起相应的跨部门联动协同机制，坚持多措并举、精准防控，进一步加强入境健康管理，严防境外疫情输入。

其中，相关航空公司已将广东省入境检疫政策在离境国家购票和值机环节告知旅客，并积极协助有需要的旅客办理退票手续。在飞行过程中，航空公司将提醒旅客注意是否存在发热症状及来自疫情高发地区等情况，并要求旅客填写健康声明卡。入境旅客抵达后，由边检、海关、卫健等单位共同落实口岸疫情联防联控措施，实施严格的卫生检疫措施和健康检测，并实施分类管理。

广东省卫健委有关负责人介绍，对来自或去过离境国家疫情严重地区的人员，入境广东后均需接受居家或集中医学观察14天；对有症状的人员，统一转送至指定医院进行检查和治疗。

湖北：“床等人” 将有序关停方舱医院

在3日举行的湖北省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，湖北副省长杨云彦介绍，目前全省各市州危重症床位配置，已基本能够满足重症病人的救治需求。武汉市通过加快建设，重症救治床位大幅增加，已由“人等床”转变为“床等人”。截至3月2日，同济等10家重症救治定点医院，共开放危重症床位7286张，其中负压ICU病床245张，共收治危重症、重症患者3728名。武汉市新冠肺炎患者病亡率正在逐渐下降。

湖北省卫健委副主任涂远超表示，疫情防控仍是头等大事，同时合理用好用足现有医疗资源，尽最大努力满足患者的正常医疗需求。将根据疫情实际，逐步缩减新冠肺炎定点医院，有序关停方舱医院，分批分步恢复正常的医疗秩序。

涂远超提出，其他高风险地区参照武汉做法，因地制宜、科学合理指定具体实施方案。中低风险地区继续巩固防控措施，控制增量，消化存量，防止疫情反弹，合理设置清洁医院、清洁病区，根据风险等级，逐步恢复正常医疗秩序。同时，我省要求医疗机构实行预约分诊，推行慢性病长处方，尽最大努力减少患者在医院聚集，从而降低交叉感染风险。（人民健康综合自北京晚报官方微信、上海市新闻办官网、南方日报、湖北日报）