“我”的一天——室内办公人员必读防疫宝典

人民网北京3月4日电 虽然已经开始复工上班，但还是有不少人因为怕感染新冠肺炎病毒而惴惴不安。作为一名普通的办公人员，该如何做好一天的防护？

出门前正确佩戴口罩

在人员密集场所从业的人员（如医院、机场、火车站、地铁、公交、餐厅、超市），建议佩戴医用外科口罩。在室内办公的人员，建议佩戴一次性使用医用口罩。戴口罩时保持手部干净，颜色深的一面朝外，拿好两侧系带，挎在耳朵上，挎好后把口罩撑开，双手按压口罩上边的钢丝，使其贴附于鼻梁，起到很好的密闭效果。

出行方式

上下班建议步行、骑行或乘坐私家车。如必须乘坐公共交通工具，要做好个人防护，在保证安全的前提下，尽量避免用手触摸车上物品，并与他人保持1.5米至2米的距离。

当乘坐网约车时，提前电话与司机沟通好上车地点。上车时选择在后排落座，全程佩戴口罩。出发后，记得打开车窗让空气流通，除去如地点和路线等必要交流外，不要与司机攀谈。

进入办公场所前

进入办公楼前，应自觉接受体温检测，体温正常可入楼工作。若体温超过37.3℃，请勿入楼工作，并回家观察休息，期间与人不接触、不交谈，必要时到医院就诊。

疫情期间，楼层不高时尽量步行，如果确需乘坐电梯，尽量选择人少的时候乘坐，并与他人保持一定距离（大于1米安全距离）。手指直接接触电梯按钮后，不要直接接触口、眼、鼻，并及时洗手。

工作前清洗双手，时间不少于20秒。正确的洗手方式分为7步：1.掌心对掌心搓擦；2.手指交错，掌心对手背搓擦；3.手指交错，掌心对掌心搓擦；4.两手互握，互搓指背；5.拇指在掌中转动搓擦；6.指尖在掌心中搓擦；7.清洗手腕至小臂前端。

进入办公区域后

办公区域建议每日通风三次，每次不低于15分钟，通风时注意保暖，在能够保证适宜室温的情况下，可持续通风换气。在条件允许的情况下，人与人之间尽量保持1米以上距离。多人办公室要佩戴一次性使用医用口罩。接待外来人员双方佩戴口罩。

疫情流行期间尽量不开会、少开会、开短会，可采用视频会议等形式开会。如必须开会，应保持会议室通风，参会人员要佩戴一次性使用医用口罩。进入会议室前洗手。开会人员间隔至少1米以上。

如需要公务外出，佩戴一次性使用医用口罩，避免在公共场所长时间停留。办公场所如有员工食堂，建议采用分餐进食，避免人员密集就餐。如无食堂，建议自备食物，避免外出就餐或外卖食物。工作期间可适当、适度做一些简便易行的运动。

下班回家后

结束了一天的工作，到家后将自己身上所穿着的衣物进行更换，且外套和家居服要分开放置，要及时用肥皂（香皂、洗手液均可）和流动水洗手，时长不少于20秒。对手机和钥匙等下班途中触摸的用品，使用75%酒精擦拭消毒。

规律作息

正确看待疫情，通过国家权威信息平台获取疫情信息，不信谣、不传谣、不恐慌，早睡早起，理性面对疫情信息，保持平和心态。

最后，还要提醒您一下，戴好口罩和保持手卫生异常重要，千万不要忽视，一定要养成好习惯，才能保证不被病毒侵扰。（内容来源：国家卫生健康委员会宣传司、中国健康教育中心）