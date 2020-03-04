疫情压不住春的气息。近日全国多地喜雨润泽大地，春风吹醒万物。在全国上下统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展这样一个特殊的春天里，把农业基础打得更牢，把“三农”短板补得更实，具有特殊重要的意义。

“越是面对风险挑战，越要稳住农业。”疫情之下，农业的战略意义更加突出。民以食为天。疫情之下，我们更加珍惜生命，更加珍惜生命赖以生存的一餐一饭。越是在战“疫”的关键期，越要抓紧农业生产。

小康不小康，关键看老乡。脱贫质量如何，全面小康成色怎样，是“三农”工作的“试金石”。今年是全面建成小康社会之年，既要集中精力如期打赢脱贫攻坚战，更要谋划长远，扎实补上“三农”短板，才能确保脱贫不返贫，稳步衔接乡村振兴。

疫情是“三农”短板的“放大镜”，疫情期间也是抓紧时间补短板的“黄金期”。补上“三农”短板，首先要补上农村公共卫生服务的短板，突发疫情敲响了警钟，建立一个结构完善、功能齐全、上下结合、高效管用的乡村公共卫生体系是长久扎实补上“三农”短板的关键举措，也是预防返贫的重要一环；其次要补上农业科技创新短板，科技是稳定粮食生产的坚强保障，要深入实施“藏粮于地，藏粮于技”战略，把科技稳粮落在田间地头、让农业技术走进千家万户，只有牢牢抓紧了“粮袋子”，才能给改革发展吃下“定心丸”；要补上乡村产业的短板，发展产业是稳定脱贫的根本之策，也是乡村振兴的关键之举，要坚持农业供给侧结构性改革，优化乡村产业布局，深度挖掘好农业农村多元价值和多重功能，推动农村一二三产业融合发展，才能增加有效供给，延长乡村产业链条，提升资源利用水平，提升农业、繁荣农村、富裕农民。补短板离不开“真金白银”的政策支持，在资金配置上要优先支持，在要素配置上要优先保障，才能助推农业高质量发展，带动农民增收和乡村振兴。（记者侯雪静、宋晓东）