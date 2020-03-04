广州餐饮市场回温 早茶等到店消费最先复苏

随着城市复工加速，广州餐饮市场也逐渐回温。饿了么数据显示，复工两周多以来，广州市防控等级较低区域的餐饮市场也逐渐回温，而老广们钟爱的早茶更是其中的佼佼者。

广州近日发布了11区分级防控，根据防控等级，部分区域的餐饮企业酌情逐步恢复堂食。数据显示，截至目前，广州餐饮到店消费整体增长平稳。

其中肠粉店、茶餐厅、咖啡店等方便打包的商户回暖迹象更为明显，订单量环比复工第一周增速200%以上，远超粤菜、烧烤等传统美食。最受广州人喜爱的菜品组合是各式粥品与肠粉的搭配套餐，广式点心例如萝卜糕、叉烧包、糯米鸡、核桃包等，消费量也不断增加。

早茶无愧于广州本地特色美食。数据显示，广州人复工第一件事情就是来份早茶。复工两周多时间，广州早餐时段的订单环比增速比全天平均水平超过30%，回暖速度最快。但与之相对，夜宵市场的表现则颇显冷清。

相比起出门到店消费，在家里或办公室点份外卖，仍然是大多数广州人的选择。复工两周以来，饿了么外卖订单每周都以环比30%的增速稳步提升。其中，以白云区增速最高，其次为天河区、番禺区、黄埔区、南沙区等，在这些区域中，公司和工厂的外卖订单增长最迅速。

此外，通过外卖来复工复产的餐饮商家也在不断增加。数据显示，本周在饿了么营业的商户数量环比增加20%。其中，有8552家小店、夫妻店等中小商户“在线营业”，其中以牛肉火锅、凉皮、牛肉汤等门店居多。(记者 许青青)