台湾青年团体发起新冠肺炎反歧视连署倡议

台湾中华青年发展联合会近日在台湾发起新冠肺炎反歧视联署倡议。倡议书表示，两岸同胞本是同源，面对疫情更应团结友爱、齐心协力抗击病毒，对于疫情各地区同胞示以大爱、友善、关怀与鼓励，不应借疫情分裂人民情感、撕裂家园和谐，所有歧视性言论和煽动歧视的主张应当立即停止。

倡议书表示，新冠肺炎疫情在两岸及国际上蔓延开来，世界卫生组织（WHO）已将此次疫情定为国际关注的突发公共卫生事件，呼吁全球携手合作共抗疫情，同时也将该肺炎正式定名为“COVID-19”，中文名为新型冠状病毒感染的肺炎，简称为新冠肺炎。部分媒体和公众人士至今仍以带有歧视性意涵的字眼将该病毒简称为“武汉肺炎”，甚至将滞留湖北而计划返回台湾者冠上“木马屠城”和“生物武器”的标签，并且以各种言语行动歧视来自湖北武汉、大陆的人士，包括陆籍配偶及其子女、台商、在陆工作就学台青、在台就读陆生等，令人感到十分遗憾。

倡议书强调，威胁人类社会的是病毒，并非来自发生疫情地区的人民，不应在疫名冠上武汉字眼。我们郑重呼吁立即停止“武汉肺炎”“木马屠城”“生物武器”等一切充满歧视的称呼。

倡议书呼吁，爱与宽容是海内外中华儿女共同的价值道德，在疫情期间更需要我们提倡和实践。

一、恳请海内外同胞结束一切因地域、身份等所引起之歧视和差别对待。

二、终止使用“武汉肺炎”等一切歧视性文字，回归国际专业命名，尊重集体人格权。

三、在合规防疫下，友善宽容对待来自湖北省、大陆和海外疫情地区之海内外同胞。

四、坚决抵制一切藉疫情分化社会情感、制造族群伤痕之言论，提升智慧，客观议论。

五、向一线防疫人员致敬，正视防疫成果，明确正确讯息，勿随意听信疫情谣言。

六、海内外共同抗疫，人人从自我做起，养成良好习惯，保持健康身心。

倡议书呼吁将此倡议理念广泛传播分享，邀请更多朋友一同参与联署，共同唤起海内外的良知力量，推动人类社会的进步净化。

民进党当局和岛内一些媒体目前仍将新冠肺炎称为“武汉肺炎”。这一充满偏见和歧视的称呼，与民进党当局迟迟不让滞留湖北的台胞返台等做法，连日来引起学者和舆论批评。（记者陈晓星、孙立极）