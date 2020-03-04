中国濒危野生动植物种群稳中有升

今天是世界野生动植物日。今天从国家林业和草原局获悉：近年来，通过系统实施濒危物种拯救工程，我国的大熊猫、朱鹮、亚洲象、藏羚羊等濒危野生动物已扭转了持续下降的态势，德保苏铁、华盖木、百山祖冷杉等野生植物居群稳定增长。

据介绍，近年来我国通过加强野生动物栖息地保护和拯救繁育，严厉打击野生动物及象牙等动物产品非法贸易，建立健全法律体系，构建野生动物疫源疫病主动预警和监测体系等有效措施，不断强化濒危野生动物保护。目前，我国大熊猫人工繁育种群数量达到600只，有力支持了野外种群的恢复与繁衍，野生大熊猫种群数量从20世纪80年代的1114只升至1864只。亚洲象种群数量从180头增加到近300头。藏羚羊保护等级已从“濒危”降为“近危”，种群数量由不足7.5万头增至30万头以上。

同时，我国还采取就地保护、迁地保护、回归自然等措施，持续开展珍稀濒危野生植物保护。全国共建立1.18万处自然保护地，约有65%的国家重点保护野生植物和极小种群野生植物得到保护。（记者严冰）