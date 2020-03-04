重症监护演绎“爷孙亲情”

武汉话常说“老小老小”，就是指随着年龄的增加，老年人越来越像小孩子需要照顾和关爱。在火神山医院重症一科，“90后”护士何晓丽每日精心照护一位70岁的患者：“邱爷爷就像我爷爷一样，有时候哄一哄很管用！”

重症监护室的患者往往病情都很严重，而这位邱爷爷刚住进病房时，就有一些生活细节引起了何晓丽的注意。“他看见护士送饭来了，先是自己慢慢坐起来，也不主动叫护士，我有时候上前帮他把饭、汤盒盖打开，爷爷都要跟我说‘我自己来，我可以的，你们这么忙，去帮其他病人吧！’其实邱爷爷因为身体不舒服，胃口也不是很好，每次吃饭都只能勉强咽下一点点。”何晓丽说。

“丫头，今天的菜好！我平时在家最喜欢吃豆腐，还有这汤，你知道吗？”“这是狮子头，我在家最会做这个，同学聚会，大家都爱吃我做的。”有时候，老人家会跟她絮叨两句，但还是没有对面前饭菜下筷的举动。

患者不进食，哪来的免疫力？这时，何晓丽都会笑着走近说：“爷爷你好棒，会做菜的男人最帅！爷爷，我们要好好配合治疗，每天多吃点，要吃饱才有力气对抗病毒。等病治好了，还能同学聚会，还能做狮子头。爷爷，咱们一起加油！”

隔着面屏和护目镜，邱爷爷看不清何晓丽的脸，只能拉着她的手说道：“小丫头就跟我自己家孙女一样哄我开心，像对自己爷爷一样细心，我还是乖乖把饭吃了！”

就像哄孩子吃饭一样，何晓丽几句话就打动了老人家的心，“哄”着邱爷爷把饭吃完了。

“小时候我就是爷爷带大的，如果他还健在的话，现在也该像邱爷爷这样需要我哄着吃饭吧！小时候我就看到爷爷上楼时很费力，到家坐下要喘半天才能恢复，当时我就希望自己长大后能成为一名医护人员，照顾像爷爷这样的患者。”何晓丽回忆说。

何晓丽大学毕业后就分配到了呼吸内科研究所，日常工作中照护的很大一部分就是像她爷爷那样的80岁以上慢性阻塞性肺炎的患者。这次随医疗队到武汉抗疫一线，她也把平时照护患者的关心和细心带到这里，带给患者们亲情的温暖，重症监护展现“爷孙亲情”。