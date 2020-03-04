河北今年计划城市植树1000万株
人民网石家庄3月3日电 （记者史自强）记者从河北省住房和城乡建设厅获悉：今年全省计划完成城市植树1000万株以上，新增城市绿地3000公顷以上，新建、提升公园游园100个以上。
据了解，河北各地将充分利用春季、秋冬季等有利时机，调动社会各方力量，积极参与城市植树工作，因地制宜建设一批城市综合公园、环城林带、绿道绿廊等，提高公园绿地服务半径覆盖率；同时，加大城市周边闲置土地、荒山坡地、污染土地等生态化修复力度，恢复城市自然生态；继续加大古树名木保护力度，对濒危、病弱古树资源实施抢救性保护措施。
《 人民日报 》（ 2020年03月04日 14 版）
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