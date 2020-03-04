把疫情对经济社会发展的影响降到最低

经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。2月23日，中央召开统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议。习近平总书记发表重要讲话指出，在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企事业单位复工复产，恢复生产生活秩序。我们要认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，全面动态分析把握疫情防控形势和经济形势，既全力抓好疫情防控，又努力把疫情对经济社会发展的影响降到最低。

正确看待经济形势。应当看到，当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段，必须高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，否则将带来严重后果，甚至前功尽弃。也应看到，我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的。要认真贯彻落实党中央决策部署，坚持精准施策，科学部署生产、贸易、交通、财政、金融、税务等方面的应对举措，对冲疫情带来的不利影响。同时，把精准救助与目标导向结合起来，寻找经济社会持续健康发展之机。一方面，对受疫情影响较大的行业和企业予以精准救助，保持经济发展平稳。另一方面，围绕党的十九大提出的战略目标，积极推进供给侧结构性改革，如促进城乡之间人员、土地和资金等生产要素自由有序流动，推动高新科技示范区发展，补齐公共卫生体系短板等，从而推动经济高质量发展。

分区分级精准复工复产。疫情发生后，如何在较短时间内整合力量、全力抗击疫情，这是很大的挑战；在疫情形势趋缓后，如何统筹好疫情防控和复工复产，这也是很大的挑战。要把中央精神落到实处，低风险地区尽快将防控策略调整到外防输入上来，全面恢复生产生活秩序。中风险地区要依据防控形势有序复工复产。高风险地区要继续集中精力抓好疫情防控工作。在产业方面，首先要做好农产品稳产保供工作，促进农业发展。对于物流、急需的医药防护用品等产业，通过阶段性减免税、政府补贴、鼓励市场竞争等手段，促进其健康发展。对于旅游、餐饮等受疫情影响较大的产业，采取阶段性减免税、贴息贷款等措施，防止资金链断裂导致企业经营和用工困难。产业链环环相扣，一个环节阻滞，上下游企业都无法运转。区域之间要加强上下游产销对接，推动产业链各环节协同复工复产。企业在复工复产过程中必须做好疫情防控工作，努力实现生产过程中人员、生产资料的封闭式管理，防止交叉感染。对于返程企业员工，尽量采取专车、专列、专机等方式，实现点对点运输；实行生活区和生产区封闭管理，净化生产生活环境；采取错峰进餐和隔位工作方式，降低人口聚集密度；采取检测防护措施，建立个人健康档案。有关部门要对企业疫情防控情况进行监督，保障防护物资供给，支持企业开工运行。

着力扩大居民消费。消费是经济平稳运行的内生动力。应密切关注疫情对市场供求的影响，做好居民生活必需品保供调度，防止物价过快上涨。积极组织蔬菜等副食品生产，加强物资调配，保证运送生活必需品的车辆顺利通行，确保生活必需品的市场供应。做好煤电油气重点供应，保证居民用能需求。切实保障基本民生，保持经济平稳发展，努力减少疫情对人民生活的负面影响。疫情期间，一些新的工作方式、生活方式和商业模式得到发展，有望催生一批新兴产业。有些恢复生产的企业，可以加快机器人、远程办公平台等的运用。应加快释放新兴消费潜力，在诊断、住院医疗和社区护理中充分运用远程医疗技术、机器人和无人机技术。着力丰富5G技术应用场景，推动增加电子商务、网络教育、网络娱乐等方面消费。以科学应对疫情为契机，进一步培养居民健康的消费方式，扩大绿色食品、药品、卫生用品、健身器材等商品的生产销售。同时，积极稳定汽车、智能家居等大宗消费，带动其他相关产品消费。

（作者单位：华中科技大学）

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 09 版）