做好复工复产管理服务

新冠肺炎疫情发生以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全党全军全国人民艰苦努力、共同奋斗，目前疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，经济社会发展加快恢复。要在做好疫情防控的基础上，进一步推动分区分级精准复工复产，扎实做好一系列管理服务工作。

一方面，当前疫情出现积极变化，但湖北省尤其是武汉市疫情形势依然复杂严峻，其他有关地区疫情反弹风险不可忽视，防控正处在最吃劲的关键阶段，容不得丝毫松懈。例如，紧缺物资的调配保障依然面临压力；患者救治工作仍需全力以赴；组织开展流行病学调查，查明传染源和传播途径，加大药品和疫苗研发，研判疫情走势等时不我待；压实辖区、行业部门、单位、个人“四方”责任，仍有大量艰苦细致的工作要做；管理组织要更严密、决策执行要更精准、协作服务要更高效；等等。

另一方面，要变压力为动力、善于化危为机，推动有序复工复产。要密切监测经济运行状况，聚焦疫情对经济运行带来的冲击和影响，围绕做好“六稳”工作，积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，努力实现今年经济社会发展目标任务。针对当下的复工复产需求，可以从以下几个方面加强管理服务。

一是系统设计复工复产的优惠扶持政策。采取兜底性、保基本的普惠性举措，实施阶段性、有针对性的减税降费政策，增强中小微企业渡过难关的信心和能力。比如，针对部分企业缺工的问题，可采取“人力资源市场配置+政府精准服务”的办法，有关部门在交通运输和防疫服务等方面给予全程协助。又如，针对企业融资困难的问题，加大金融服务和支持力度，探索运用“政府扶持+商业风险保险”的方式，拓宽资金来源渠道。再如，针对企业原材料短缺的问题，打通物流堵点，放开货运物流限制，减少企业因原材料和物资供应不足导致的“停摆”。应当看到，我们需要的是产业链各环节协同复工复产，而不仅仅是少数企业复工复产，复工复产的“政策组合拳”不可或缺。

二是以国家级开发区、经开区、自贸试验区等平台为抓手，促进发展方式转变。采取一系列鼓励科技创新和新技术应用的举措，在复工复产中促进高质量园区建设。以推进重点项目建设为龙头，增强发展后劲。围绕重大项目发布、重大平台建设，优化人才配置、资金配套、技术支撑，让重点项目、重点企业成为推动经济社会发展的引擎。同时，不断优化招商引资思路，促进“腾笼引凤”，注重引导转型升级式、内涵发展式复工复产。

三是为有序复工复产提供优质高效政务服务。围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，打造全天候、立体化、无缝隙、零时差、有温度的政务服务系统。在服务内容上，构建有助于企业生产经营活动走上正轨的立体体系；在服务机制上，全面提升政务服务规范化、便利化水平，为企业提供高效、便捷的政务服务，优化营商环境，为抗击疫情和经济社会发展提供坚实保障。

这次疫情既是一次危机，也是一次大考；既考验各级政府应急处置能力，又考验其常态治理能力。统筹推进疫情防控和经济社会发展，精准施策、高效执行，就能把疫情影响降到最低，实现全年经济社会发展目标任务。

（作者为中国行政管理学会研究员、苏州大学讲座教授）

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 09 版）