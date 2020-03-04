2月21日下午4时，记者来到湖北襄阳市中心医院东津院区，发现医院里几乎看不到人。医院党委书记毛春介绍：这个院区是襄阳最早收治确诊和疑似病例的定点医院之一。目前除了发热门诊，其他门诊也正常开放。

上电梯来到远程会诊中心，推开门，屋里坐满了医务人员……原来，医院医务人员和辽宁医疗队的部分队员，正在同远在沈阳的中国医科大学附属第一医院专家通过远程会诊，研讨一名新冠肺炎疑似患者的救治方案。

屏幕上，一个肺部CT影像呈现在双方医疗队员的面前。“这个患者患有白血病，合并肺部感染。虽然两次核酸检测均为阴性，但对四次CT影像的结果我们存在不同意见，不能排除新冠肺炎。”医院康复医学科副主任詹燕“隔空”向另一头介绍情况。“双肺有一个病变，通过这些天的病灶观察比对，细菌感染的可能性更大，可以转到专业病房进行常规治疗。”对方提出建议。

就在4天前，这里刚刚实现了第一次“沈阳—襄阳”的远程连通。“有几位新冠肺炎患者病情不见好转，我们就向对口援助襄阳的辽宁发出了会诊请求。”襄阳市中心医院重症医学科主任曹锋生说，一名重症患者使用ECMO（人工肺）治疗超过了常规时限，本地医护人员拿不准撤还是不撤；辽宁的专家研判后建议继续当前治疗。2月20日，他们成功撤掉了这名患者的ECMO（人工肺）。

2019年，襄阳将建立市、县、乡、村四级远程医疗体系作为当年政府的十件实事之一。当年完成全市2个市级、5个县级综合医院、13个县级专科医院、92个乡镇卫生院、2340个村卫生室的建设。

新冠肺炎疫情发生后，襄阳市卫健委第一时间对“襄阳市远程医疗服务平台”进行升级扩展，将远程医疗系统覆盖到全市所有救治点；同时将远程医疗服务平台与中国医科大附属第一医院、宁夏医科大学总医院等援襄省（自治区）重点医院进行连通，利用远程医疗整合市内外专家资源，形成了襄阳抗疫救治“统一战线”。

远程医疗功不可没。“我们与武汉金银潭医院专家保持联系，通过远程医疗系统请他们参与诊治。对入院患者早干预、早用药、早治疗，抢时间阻止病情恶化，取得了积极成效。”襄阳市谷城县人民医院感染性疾病科主任朱吉生说。

“远程诊疗系统的运用，在一定程度上帮助基层缓解了一线医护人员调配紧张、超负荷工作的情况；同时也减少了医疗专家往返疫区感染的风险。”襄阳市卫健委信息中心主任杜成云说，从1月20日至2月21日24时，襄阳累计开展新冠肺炎远程会诊9例，开展新冠肺炎远程影像诊断599人次。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 06 版）