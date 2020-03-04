第一声啼哭，第一次上学，第一次走进军营……这段时间，一部名为《人生第一次》的纪录片，让不少人收获感动。纪录片用12个弥足珍贵的“第一次”，串联起人生重要的时间节点，为我们呈现出一幅千千万万普通中国人的“人生图鉴”。

人的一生，会经历很多第一次。第一次迈出蹒跚不稳的脚步，第一次走进校园，第一次背起行囊逐梦远方……无数个这样的第一次，构成了我们对人生最真实的体验。而镜头记录下的第一次，不正是我们身边一个个平凡家庭的生活片段吗？纪录片之所以动人，就在于它捕捉到了生活本身所具有的这种平凡朴实却又打动人心的力量。

如果人生是一本书，每一个第一次都是在翻开新的书页。纪录片中，曾经哭闹着不去幼儿园的小朋友，不久后已经能讲出一番大道理，“不要家长陪，你就大步地往幼儿园里面走，这就是勇敢”；上了“人生中第一节诗歌课”的留守儿童，已经开始学会用诗歌表达思念、许下心愿：十年后我想做一个像大海一样的爸爸。现实中，又何尝不是一个个第一次串联起我们成长的轨迹？就像纪录片的解说词所说，“生活就像一条溪流，身在其中时，你总是很难去察觉其中变化的力量”，但当我们驻足回望时，就会发现已经在一条叫作成长的道路上走出了很远。成长，就是勇敢地拥抱“人生第一次”。

成长并不容易，“人生的第一次”也并非总是风平浪静。在纪录片第一集《出生》中，一位准妈妈因为患有先天性心脏疾病必须接受手术，但这样的手术有可能保不住腹中双胞胎。她说做梦时梦到了两个孩子的名字，“春和”“景明”。生活中有多少这样的“第一次”，它不能为我们所选择，却让我们不得不面对。但是，勇敢如这位准妈妈，即便面对疾病，依然对人生有着“春和景明”的期待；乐观如深山里的孩子们，哪怕路途遥远，也要找到一片松软的草地，大声朗读诗歌。人生不就是这样，经历过一次次考验才能成长，哪怕雨雪霏霏也要去追寻阳光。

今年春节，因为突如其来的疫情，我们过了一个不一样的年，很多人经历了有着特殊意义的“人生第一次”。医护人员第一次为了工作剪去长发，建筑工人第一次在工地上吃起了年夜饭，送别护士妻子的丈夫第一次许下“你平安回来，我包一年家务”的承诺……生活中，这样饱含大爱情怀的“人生第一次”不断上演。这样的第一次，透着坚毅，传递着温暖。“人生没有返回键，我们只能往前走。”凝聚更多“人生第一次”蕴含的力量，我们一定能早日战胜疫情，迎来春天的和煦暖阳。

人生第一次，凝结着平凡人生的意义，见证着历经考验的成长，指向着充满光明的希望。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 05 版）