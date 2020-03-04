在新冠肺炎疫情防控形势依然严峻的当下，经济新热点却正在战“疫”中加速萌发，经济新动能也正在加快成长。疫情对经济的影响，如同罩上了一层“磨玻璃影”，如果看不透就会一叶障目，失去转型发展的良机。综合评估疫情影响，必须避免片面、超越切面，用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，把握住我国经济长期向好的基本面。

疫情过后的中国经济，科技之翼将更加有力。纵览战“疫”情况，先进科技、创新成果大显身手：大数据筛查密切接触者，AI智能机器人在新建的医院里穿梭送药，无人机在各地疫情防控中发挥重要作用，5G视频远程会诊、远程办公等成为新选择……可以想见，这些科技创新成果，必将在疫情过后的经济生活中找到更多应用场景，为经济高质量发展增加新动力。

疫情过后的中国经济，会受到补偿性需求强力带动。疫情压制了部分消费需求，这其中不少是“迟到”了但不会“缺席”。人们追求美好生活的消费需求虽然暂时蛰伏了，但疫情消散之后，酒店还会去住、景区还会去游、衣服还是要买，吃穿住用行的基本消费需求都会重新释放。投资受疫情影响“延时”了，但也不会就此“错过”。疫情暴露出我国经济结构上一些急需补足的短板，这正是新的投资机会。外贸出口也会在疫情过后产生补偿性需求。世界市场离不开中国制造，许多外国企业生产链也依赖中国的原材料或半成品。外贸出口恢复正常后，对中国经济的拉动依然会强劲。2003年非典过后也是如此，当年进出口贸易迅速反弹，实现了全年37.1%的高增长。

疫情过后的中国经济，宏观调控政策会更好保驾护航。宏观政策重在逆周期调节，现在的政策基调已经明朗，积极的财政政策更加积极有为，稳健的货币政策更加灵活有效。已经出台的财政贴息、大规模降费、对中小微企业实行资金保障和税收优惠等政策，各地都在尽快落实，不少已经收到成效。随着政策效果进一步显现出来，逆周期调控政策将为战胜疫情和恢复生产提供有力支撑。

更重要的是，疫情过后，人们必将有更足的干劲。中华民族从来没有被压垮过，从多灾多难中历练出了不屈不挠、愈挫愈勇的民族性格，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。经历疫情防控阻击战，必将激发中国人民众志成城、不畏艰险的信心和意志。企业家群体不仅为疫情防控捐款捐物慷慨解囊，也竭尽全力做好复工复产。信心决心方面的“动力增量”，是我们不能忽略的危中之机，是我们持续前行的动力之源。

中国已是GDP近百万亿元的庞大经济体，活力足、韧性强、回旋余地大，一次疫情可能让经济偶感风寒，但绝不会伤筋动骨。当然，疫情的短期冲击也不可小觑。疫情还没有结束，制造业还没有完全复工，服务业还没有完全复苏，物流业还没有完全复原，上下游产业链之间环环相扣的运转还没有整体重启。但也正因如此，我们更需要拥有看透“磨玻璃影”的眼力，洞察中长期经济走势的脑力，“变压力为动力、善于化危为机”，夺取疫情防控阻击战和实现今年经济社会发展目标的双胜利。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 05 版）