新冠肺炎密切接触者和疑似病例 隔离方式有何不同

“所有传染病病原体感染人体后并不立即发病，从感染到发病这段时间称为潜伏期。虽然并不是每个新冠肺炎密切接触者都会感染新冠病毒，但是部分人存在感染新冠病毒的可能，只是处在潜伏期内，还没有发病，也没有症状，而潜伏期的新冠病毒感染者同样具有传染性。疑似病例虽然还没有确诊新冠肺炎，但是他们往往具有新冠肺炎病例接触史，而且已经表现出症状，或者CT表现肺炎，也可能两种表现兼有，不能排除新冠肺炎可能。”3月2日，在广西新冠肺炎疫情防控早发现早报告早隔离早治疗实施方案新闻发布会上，广西新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组指挥部防控救治专家组成员、广西壮族自治区人民医院大内科主任、呼吸与危重症医学科兼感染性疾病科主任秦志强说。

秦志强表示，传染病的防治原则是隔离传染源、阻断传播途径、治疗患病人群和保护易感人群。隔离密切接触者和新冠肺炎疑似病例就是避免这些可能存在的传染源接触普通人群，达到隔离传染源和保护易感人群的目的。

“密切接触者和新冠肺炎疑似病例的隔离方法有相同之处，也有不同之处。”秦志强介绍，相同之处就是单间居住管理和每天都有医务人员观察监测症状等，不同之处是隔离地点、观察监测内容和管理方式不同。一是隔离地点不同：密切接触者在集中医学观察点隔离；疑似病例在定点医疗机构隔离。二是观察监测内容不同：密切接触者着重于是否出现发热和各种症状，并按规定进行病毒核酸检测；疑似病例除了观察症状之外，还要多次检测新冠病毒核酸，确定是否是新冠肺炎病例。

什么情况可以解除隔离？“新冠肺炎潜伏期绝大部分都在14天内。因此，密切接触者自最后接触新冠肺炎病例或无症状感染者后，医学观察满14天，如果没有症状而且排除了无症状感染者，可以解除医学观察隔离。疑似病例隔离期间，如果新冠病毒核酸检测阳性，转为确诊病例，按照确诊病例管理；如果核酸检测2次或以上都是阴性，排除新冠肺炎后还需要对其他类似新冠肺炎表现的疾病进行治疗，体温正常3天以上、病情明显好转后才能解除隔离。”秦志强说。（本报记者 刘 昊）